VentureMed-Gruppe ernennt Bruce Fiedler zum Finanzvorstand

MINNEAPOLIS, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- VentureMed-Gruppe, Inc., ein führendes Medizintechnikunternehmen, das sich auf Technologien zur Gefäßvorbereitung und zum Zugangsmanagement für die Behandlung von arteriovenösen Fisteln und Transplantaten (AVF, AVG) und peripheren Gefäßerkrankungen spezialisiert hat, gab heute die Ernennung von Bruce Fiedler zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt. Fiedler verfügt über weitreichende Führungserfahrung im Finanzbereich und eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Steigerung der Leistung in komplexen, wachstumsstarken Gesundheits- und Technologieunternehmen.

In seiner Funktion als CFO wird Fiedler alle finanziellen Aktivitäten der VentureMed-Gruppe leiten, einschließlich strategischer Planung, Finanzberichterstattung, Kapitalzuweisung und Investor Relations. Er wird das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens unterstützen, das innovative interventionelle vaskuläre Lösungen für Kliniker und Patienten weltweit entwickelt.

„Wir freuen uns, Bruce im Führungsteam der VentureMed-Gruppe begrüßen zu dürfen", sagte Denis Harrington, Präsident und CEO der VentureMed-Gruppe. „Sein finanzielles Fachwissen und seine Erfahrung bei der Skalierung von Operationen in der Medizintechnikbranche werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir in unsere nächste Wachstumsphase eintreten. Die strategische Führung von Bruce stärkt unser finanzielles Fundament und positioniert uns für eine langfristige Wertschöpfung."

Fiedler kommt zur VentureMed Group nach einer langen Tätigkeit bei Boston Scientific, wo er zuletzt als Vice President, Finance & Global Controller für die Neuromodulations-Division tätig war und die Finanzplanung und -kontrolle für eine wichtige globale Geschäftseinheit beaufsichtigte.

Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn hatte Fiedler mehrere Führungspositionen im Finanzbereich inne und erwarb sich dabei einen Ruf für herausragende operative Leistungen, finanzielle Disziplin und funktionsübergreifende Zusammenarbeit.

„Ich freue mich, in dieser entscheidenden Phase zur Organisation stoßen zu können", sagte Fiedler. „Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um das Wachstum voranzutreiben und den Patienten und Ärzten zu helfen."

Über die Venture Med Gruppe

Über die VentureMed-Gruppe und das FLEX Vessel Prep™ System Die VentureMed-Gruppe, Inc. ist ein bahnbrechendes, in Privatbesitz befindliches Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Minnesota, das sich der Entwicklung von endovaskulären Lösungen für arteriovenöse (AV) Zugänge und Eingriffe bei peripheren Gefäßerkrankungen widmet. Das Flaggschiff des Unternehmens, das FLEX Vessel Prep™ System, ist ein von der FDA 510(k)-zugelassenes und mit dem CE-Zeichen versehenes Gerät, das die Gefäßvorbereitung mit der firmeneigenen Kinetic Endovascular Micro-incision Creation (KEMIC)-Technologie optimieren soll. Im Gegensatz zu herkömmlichen ballonbasierten Verfahren, bei denen statischer Druck ausgeübt wird, nutzt KEMIC die kontrollierte Bewegung und dynamische Gefäßapposition, um lange, präzise Mikroinzisionen zu erzeugen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.VentureMedgroup.com.

Medienkontakt: Tom Michals

[email protected]

+1(763) 951-0280

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/658751/VentureMed_Group_Logo.jpg