Le groupe Volvo choisit BlackBerry QNX pour sa plate-forme logicielle dynamique

WATERLOO, ON, 8 avril 2021 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE : BB ; TSX : BB) a annoncé aujourd'hui que Volvo Group, l'un des principaux fabricants mondiaux de poids lourds, d'autobus et d'équipements de construction, a choisi BlackBerry QNX comme logiciel de base pour les ECU de son contrôleur de domaine principal dans plus de 300 000 véhicules lourds que Volvo Group fabrique chaque année.

Pour concrétiser sa vision de l'architecture électronique des futures générations de véhicules, le groupe Volvo a voulu adopter une nouvelle approche des logiciels. Il souhaitait trouver un fournisseur unique pour le système d'exploitation (OS) et l'hyperviseur afin de répondre aux besoins du « camion complet », capable de prendre en charge la certification de sécurité aux niveaux les plus élevés.

À la suite d'une validation de concept approfondie, le groupe Volvo a décidé de construire sa « plate-forme logicielle dynamique Volvo » (VDSP) sur le système d'exploitation QNX® pour la sécurité et l' hyperviseur QNX® pour la sécurité, tous deux certifiés ISO 26262:2018 ASIL D. L'engagement comprend une nouvelle utilisation flexible du système d'exploitation et de l'hyperviseur QNX pour l'ensemble du véhicule, ce qui donne aux développeurs et aux architectes la liberté de concevoir le meilleur système possible alors que l'entreprise envisage les exigences des 15 prochaines années, y compris la prise en charge future de la conduite autonome et de l'électrification.

La pré-intégration avec plusieurs fournisseurs Adaptive AUTOSAR a été l'une des principales raisons pour lesquelles Volvo Group a choisi BlackBerry QNX. De plus, grâce aux niveaux élevés de conformité à l'interface POSIX (Portable Operating System Interface), les ingénieurs travaillant sur BlackBerry QNX peuvent écrire des logiciels pour une large gamme d'applications avec une API commune.

« BlackBerry QNX est un véritable partenaire et nous a fourni la base dont nous avons besoin pour produire les véhicules sûrs et sécurisés de demain », a déclaré Mark Mohr, vice-président senior de la technologie des véhicules chez Volvo Group. « BlackBerry est bien aligné sur les défis de l'automobile en matière d'électrification, d'automatisation et de connectivité et sur les solutions techniques nécessaires dans ces domaines. »

BlackBerry QNX a la confiance de plus de 68% du marché des véhicules électriques en volume, de 23 des 25 principaux fabricants de véhicules électriques et est utilisé dans plus de 175 millions de véhicules dans le monde. Le logiciel de base de BlackBerry QNX a été pré-certifié selon de nombreuses normes de sécurité industrielles, notamment ISO 26262, IEC 61508 et IEC 62304, et a également été reconnu par les auditeurs indépendants de TÜV Rheinland comme le premier hyperviseur commercial au monde certifié ASIL D en matière de sécurité.

« Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec le groupe Volvo et de contribuer à la commercialisation de leur flotte de véhicules commerciaux de classe mondiale », a déclaré John Wall, vice-président principal et codirecteur de BlackBerry Technology Solutions. « Les équipementiers cherchent constamment à déployer la bonne base logicielle pour l'architecture sûre et sécurisée de l'ensemble du camion, et avec BlackBerry QNX, nous sommes en mesure de fournir les composants et les fonctionnalités nécessaires pour rendre cela possible. »

Pour plus d'informations sur la façon dont BlackBerry QNX permet de construire les véhicules commerciaux sûrs et sécurisés de demain, veuillez visiter le site : BlackBerry.QNX.com.

À propos de BlackBerry

BlackBerry (NYSE : BB ; TSX : BB) fournit des logiciels et des services de sécurité intelligents aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. L'entreprise sécurise plus de 500 millions de points d'extrémité, dont 175 millions de voitures en circulation aujourd'hui. Basée à Waterloo, en Ontario, l'entreprise s'appuie sur l'IA et l'apprentissage automatique pour proposer des solutions innovantes dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité et des solutions de confidentialité des données, et est un leader dans les domaines de la sécurité des points de terminaison, de la gestion des points de terminaison, du cryptage et des systèmes embarqués. La vision de BlackBerry est claire : assurer un avenir connecté auquel vous pouvez accorder votre confiance.

BlackBerry. Sécurité intelligente. Partout.

Pour plus d'informations, visitez BlackBerry.com et suivez @BlackBerry.

Les marques commerciales, notamment BLACKBERRY et EMBLEM ,sont des marques commerciales ou des marques déposées de BlackBerry Limited, et les droits exclusifs sur ces marques sont expressément réservés. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BlackBerry n'est pas responsable des produits ou services de tiers.

Contact pour les médias :

Relations avec les médias de BlackBerry

+1 (519) 597-7273

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/726868/BlackBerry_Logo.jpg

Related Links

https://www.blackberry.com



SOURCE BlackBerry Limited