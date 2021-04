Volvo Group selecteert BlackBerry QNX voor zijn Dynamic Software Platform

WATERLOO, Ontario, 7 april 2021 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) kondigde vandaag aan dat Volvo Group, een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van zware vrachtwagens, bussen en bouwmachines, BlackBerry QNX heeft gekozen als de basissoftware voor de belangrijkste ECU's voor domeincontrollers in meer dan 300.000 zware voertuigen die Volvo Group elk jaar produceert.

Volvo Group wilde een nieuwe benadering van software kiezen om zijn visie op de elektronische architectuur van toekomstige generaties voertuigen te realiseren. Het wilde een enkele leverancier voor het besturingssysteem (OS) en de hypervisor vinden om te voldoen aan de behoeften van de 'hele vrachtwagen', die in staat is om veiligheidscertificering op het hoogste niveau te ondersteunen.

Na een grondige proof of concept besloot de Volvo Group om zijn 'Volvo Dynamic Software Platform' (VDSP) te bouwen op de QNX® OS for Veiligheid en the QNX® Hypervisor voor Veiligheid, beide gecertificeerd volgens ISO 26262: 2018 ASIL D. De opdracht omvat een nieuw flexibel gebruik van het QNX OS en Hypervisor voor het hele voertuig, wat ontwikkelaars en architecten de vrijheid geeft om het best mogelijke systeem te ontwerpen terwijl het bedrijf kijkt naar de vereisten van de komende 15 jaar, inclusief de toekomstige ondersteuning van autonoom rijden en elektrificatie.

Pre-integratie met verschillende Adaptive AUTOSAR-leveranciers was een belangrijke reden waarom Volvo Group voor BlackBerry QNX koos. Bovendien kunnen ingenieurs die op BlackBerry QNX voortbouwen, dankzij de hoge niveaus van Portable Operating System Interface (POSIX), software schrijven voor een breed scala aan toepassingen met een gemeenschappelijke API.

"BlackBerry QNX is een echte partner en heeft ons de basis gegeven die we nodig hebben om de veilige voertuigen van de toekomst te produceren", aldus Mark Mohr, Senior Vice President Vehicle Technology bij Volvo Group. "BlackBerry is goed afgestemd of de behoeften van de auto-industrie op het gebied van elektrificatie, automatisering en connectiviteit en de technische oplossingen die nodig zijn in deze domeinen."

BlackBerry QNX heeft het vertrouwen van meer dan 68% van de markt voor elektrische voertuigen naar volume, 23 van de 25 beste EV-fabrikanten, en wordt wereldwijd toegepast in meer dan 175 miljoen voertuigen. Fundamentele software van BlackBerry QNX is vooraf gecertificeerd volgens diverse industriële veiligheidsnormen, waaronder ISO 26262, IEC 61508 en IEC 62304, en is tevens erkend door de onafhankelijke auditors van TÜV Rheinland als 's werelds eerste ASIL D-veiligheidscertificering voor commerciële hypervisor.

"We zijn zeer verheugd om ons partnerschap met de Volvo Group uit te breiden en te helpen bij het op de markt brengen van hun vloot bedrijfsvoertuigen van wereldklasse", aldus John Wall, Senior Vice President en Co-Head van BlackBerry Technology Solutions. "OEM's zijn constant op zoek naar het juiste softwarefundament voor de veilige en beveiligde architectuur van de hele truck, en met BlackBerry QNX zijn we in staat om de componenten en functionaliteit te leveren die nodig zijn om dit mogelijk te maken."

Kijk voor meer informatie over hoe BlackBerry QNX kan helpen bij het bouwen van de veilige bedrijfsvoertuigen van morgen op: BlackBerry.QNX.com.

Over BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) biedt intelligente beveiligingssoftware en -diensten aan bedrijven en overheden over de hele wereld. Het bedrijf beveiligt vandaag meer dan 500 miljoen eindpunten, waaronder 175 miljoen auto's op de weg. Het bedrijf, gevestigd in Waterloo, Ontario, maakt gebruik van AI en machine learning om innovatieve oplossingen te leveren op het gebied van cyberbeveiliging, veiligheid en gegevensprivacy, en is een leider op het gebied van eindpuntbeveiliging, eindpuntbeheer, encryptie en embedded systemen. De visie van BlackBerry is duidelijk: een verbonden toekomst te ontwikkelen waarop u kunt vertrouwen.

BlackBerry. Intelligente beveiliging. Overal.

Ga voor meer informatie naar BlackBerry.com en volg @BlackBerry.

Handelsmerken, inclusief maar niet beperkt tot BLACKBERRY en EMBLEM Design, zijn de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van BlackBerry Limited, en de exclusieve rechten op deze handelsmerken zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. BlackBerry is niet verantwoordelijk voor producten of diensten van derden.

Mediacontact:

BlackBerry Media Relations

+1 (519) 597-7273

[email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/726868/BlackBerry_Logo.jpg

Related Links

https://www.blackberry.com



SOURCE BlackBerry Limited