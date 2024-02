LE GSMA MWC BARCELONA RÉUNIT LES INDUSTRIES POUR QUATRE JOURS DE DISCUSSION ET DE DÉBAT SUR L'AVENIR DE LA CONNECTIVITÉ

Le MWC Barcelona 2024 accueille les noms les plus emblématiques de la connectivité pour neuf sessions principales ; l'événement se caractérise par les thèmes suivants : 4YFN, Connected Industries, Journey to the Future, GSMA Foundry et le programme ministériel de la GSMA

BARCELONE, Espagne, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Le GSMA MWC Barcelona 2024 est de retour à la Fira de Barcelone aujourd'hui, marquant le début de l'événement de connectivité le plus important et le plus influent au monde.

Organisé par la GSMA, le MWC Barcelona réunit des dirigeants de l'écosystème mobile mondial et des industries adjacentes pendant quatre jours de networking, afin de stimuler de nouvelles activités et d'explorer les dernières tendances qui façonnent l'avenir de la connectivité.

Mats Granryd, directeur général de la GSMA, a déclaré : « C'est fantastique d'être avec vous aujourd'hui à l'ouverture du MWC dans la belle ville de Barcelone ! Avec plus de la moitié de nos participants non issus du cœur de l'écosystème mobile, MWC ne représente plus un seul secteur. Alors que la connectivité nous rassemble, la technologie offre de nouvelles possibilités : la connectivité est à l'origine d'une fusion de la technologie et de l'objectif dans tous les secteurs. Cette semaine est consacrée à l'exploration du potentiel de l'avenir pour les entreprises et la société. »

Les leaders de l'industrie et les innovateurs sur la scène principale du MWC

Le MWC Barcelona accueille comme conférenciers principaux certains des noms les plus respectés dans le domaine de la connectivité, représentant des personnalités du monde des affaires, du gouvernement, du milieu universitaire et des organisations non gouvernementales.

Parmi les sessions qui se dérouleront sur la scène principale du MWC le premier jour, une réunion exclusive des PDG des plus grands opérateurs mobiles d'Europe rassemblera Tim Höttges, PDG de Deutsche Telekom, Christel Heydemann, PDG d'Orange, José Maria Álvarez-Pallete, PDG et président de Telefónica et Margherita Della Valle, PDG du groupe Vodafone, de 16h30 à 17h00 CET.

La conférence portera sur l'état de l'industrie mobile en Europe, la nécessité d'un changement de politique pour soutenir les investissements dans les infrastructures, la transition vers l'énergie verte et l'importance de favoriser des collaborations à l'échelle de l'industrie, comme GSMA Open Gateway.

José Maria Álvarez-Pallete, président du conseil d'administration de la GSMA et PDG de Telefónica, a déclaré : « En avril de cette année, cela fera 100 ans que Telefónica rapproche les gens grâce au pouvoir de la connectivité. Telefónica a changé au fil des années, tout comme notre secteur qui profite maintenant à toutes les entreprises et à tous les individus de la planète. Au MWC Barcelona 2024, vous verrez comment la collaboration et les innovations connectées entraînent un changement sociétal positif qui nous aidera à réaliser le potentiel du futur au cours des 100 prochaines années. »

GSMA Open Gateway : libérer le potentiel de la 5G

La GSMA a souligné les progrès réalisés par l'industrie et ses partenaires pour libérer le plein potentiel de la 5G et commercialiser les API de réseau dans le cadre de l'initiative GSMA Open Gateway .

Dévoilée au MWC Barcelona 2023, l'Open Gateway est conçue pour accélérer la croissance des services et des applications numériques en fournissant aux développeurs un accès universel aux réseaux des opérateurs. Au cours des 12 derniers mois, 47 groupes d'opérateurs mobiles représentant 239 réseaux mobiles et 65 % des connexions mondiales ont adhéré à l'initiative.

En collaboration avec des partenaires technologiques, notamment AWS, Infobip, Microsoft, Nokia et Vonage, un total de 94 API sont désormais commercialement disponibles pour les développeurs d'entreprise dans 21 marchés d'Afrique, d'Asie-Pacifique, d'Europe, du Moyen-Orient et des Amériques.

Les objectifs pour lesquels les API ont récemment été mises sur le marché comprennent la prévention de la fraude et la vérification des identités.

Rapport 2024 sur l'économie mobile

Pour marquer l'ouverture du MWC Barcelona, la GSMA a publié son Rapport sur l'économie mobile . Il met en lumière les dernières tendances qui façonnent l'écosystème mobile mondial et recommande des domaines d'investissement pour aider le secteur à étendre l'accès mobile et à améliorer la qualité du service. Les principales conclusions sont les suivantes :

La 5G représentera plus de la moitié (51 %) du total des connexions mobiles d'ici 2029 et atteindra 56 % d'adoption d'ici la fin de la décennie.

atteindra 56 % d'adoption d'ici la fin de la décennie. 58 % de la population mondiale utilisait l'Internet mobile à la fin de 2023, ce qui représente 4,7 milliards d'utilisateurs et une augmentation de 2,1 milliards depuis 2015.

- 3 milliards de personnes n'utilisent toujours pas l'Internet mobile, bien qu'elles vivent dans une zone couverte par les réseaux mobiles à haut débit (le « déficit d'utilisation »), ce qui souligne l'urgence de s'attaquer aux obstacles à l'adoption rapportés dans la campagne de la GSMA intitulée , comme le prix des téléphones, l'alphabétisation et les compétences numériques. Les technologies et services mobiles ont généré 5,4 % du PIB mondial en 2023, soit une valeur économique de 5 700 milliards de dollars.

La 5G devrait profiter à l'économie mondiale à hauteur de plus de 930 milliards de dollars en 2030, dont les principaux bénéficiaires devraient être les industries manufacturières (36 %), l'administration publique (15 %) et les services (10 %).

Programme ministériel de la GSMA

Le programme ministériel de la GSMA est le plus grand rassemblement mondial de décideurs et de dirigeants de l'industrie dans le domaine de l'économie numérique. Les ministres, les responsables des autorités de réglementation et les décideurs politiques viennent au MWC chaque année pour rencontrer les PDG de l'industrie mobile et les hauts représentants d'organisations internationales, partager leurs connaissances et faire évoluer les questions prioritaires en matière de politique et de réglementations.

Parmi les nouveautés et retours du MWC Barcelona 2024, citons la Talent Arena par Mobile World Capital Barcelona dans le hall 3, la plateforme de démarrage et d'innovation, 4YFN , qui célèbre sa 10e édition dans les halls 8.0 et 8.1, Connected Industries et GSMA Foundry sur le pavillon de la GSMA dans le hall 4, Journey to the Future dans le hall 6.

