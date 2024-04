Le Guangdong s'engage à jouer un rôle de premier plan dans la croissance économique de la Chine : Conférence du SCIO

GUANGZHOU, Chine, 1er avril 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport de GDToday : Guangdong, une puissance et un acteur majeur du commerce extérieur en Chine, s'est engagé à poursuivre ses efforts pour jouer un rôle de premier plan en contribuant davantage à la croissance régulière de l'économie nationale lors d'une conférence de presse à Pékin le 29 mars.

Wang Weizhong, gouverneur de la province de Guangdong, a déclaré lors d'une conférence de presse organisée par le Bureau d'information du Conseil d'État (SCIO) de Chine que la province de Guangdong s'engageait à promouvoir un développement de haute qualité et à mener la modernisation de la Chine.

Le Guangdong est une province dotée d'une économie, d'une population et d'un commerce extérieur importants. Son PIB a atteint 13,57 billions de yuans en 2023, soit un dixième du total du pays, se classant au premier rang pendant 35 années consécutives. L'objectif de croissance économique de la province est de 5 % en 2024.

Selon M. Wang, la province de Guangdong fera de la réalisation de son objectif de croissance économique en 2024 une priorité absolue. Il prévoit de mettre en œuvre davantage de politiques pour accroître les investissements, stimuler la consommation, stabiliser le commerce extérieur et créer davantage d'emplois.

La construction de la zone de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) est l'une des priorités du gouvernement de Guangdong. M. Wang a indiqué que la province continuerait à collaborer avec les RAS de Hong Kong et de Macao pour faire de la GBA une baie de classe mondiale.

M. Wang a souligné que le Guangdong continuerait à combiner l'innovation scientifique et technologique avec le développement industriel, à consolider les huit pôles industriels existants dont la valeur de production dépasse les mille milliards de yuans, à accélérer le développement des circuits intégrés, du stockage de l'énergie nouvelle, des véhicules à énergie nouvelle, de l'économie de basse altitude et de l'intelligence artificielle, et à former de nouveaux pôles industriels d'une valeur de 500 milliards de yuans et de mille milliards de yuans.

M. Wang a ajouté que le Guangdong allait accélérer la construction de la chaîne complète d'innovation des processus et bâtir un centre d'innovation des technologies industrielles ayant une influence mondiale.

La promotion de la revitalisation rurale figure également sur la liste des tâches à accomplir par la province de Guangdong cette année. M. Wang a déclaré que la province faciliterait le transfert ordonné des industries nationales et étrangères, en particulier dans le delta de la rivière des Perles, vers l'est, l'ouest et le nord du Guangdong.

M. Wang et d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement provincial de Guangdong ont répondu aux questions des médias nationaux et étrangers, notamment sur la mission économique de Guangdong, les nouvelles forces productives de qualité, la construction de la zone de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, le développement coordonné des zones urbaines et rurales, les investissements étrangers, la construction écologique, la biofabrication, la fabrication de pointe, et d'autres domaines encore.