Le HAVAL H6, un modèle qui se vend très bien depuis 10 ans et un chef de file depuis plusieurs générations.

Depuis le lancement du modèle HAVAL H6, le premier « SUV urbain intelligent » de la marque HAVAL, en 2011, ses composants ont fait l'objet d'itérations et ont été optimisés pour créer trois générations de véhicules en dix ans. À la suite de rigoureux essais sur le marché, le HAVAL H6 est devenu le chef de file de la tendance mondiale en matière de SUV. Le lancement du HAVAL H6 a provoqué des changements sans précédent au sein du marché chinois. Il est le SUV le plus vendu en Chine depuis de nombreuses années, et il est reconnu comme le « véhicule mythique national » aux yeux des utilisateurs chinois. Les améliorations dont il a fait l'objet ont également déclenché un engouement sur le marché international, et ont permis au modèle de gagner la confiance de 3,5 millions de propriétaires de véhicules à travers le monde et de figurer parmi les cinq premières positions des ventes mondiales de SUV en 2017. La marque a enregistré des ventes mondiales de 3,5 millions d'unités en 10 ans.

Après de nombreuses versions remarquables, le HAVAL H6 de troisième génération a été entièrement optimisé en fonction des deux générations précédentes, ce qui lui procure un charisme et une belle assurance qui lui sont propres. Sur le plan du design extérieur, un nouveau concept esthétique futuriste oriental qui intègre parfaitement la philosophie orientale et les technologies de l'avenir est utilisé pour évoquer la beauté de l'harmonie entre une allure jeune et un produit de grande qualité, et pour répondre à toutes les envies des utilisateurs mondiaux sur le plan de l'esthétique et de la technologie. De plus, grâce à la plateforme L.E.M.O.N. dont il est équipé, le modèle HAVAL H6 de troisième génération bénéficie des dernières mises à jour sur le plan des technologies intelligentes et des performances. Les technologies intelligentes en font un partenaire capable de réfléchir, de communiquer et d'évoluer. La technologie intelligente HUD (Heads-Up Display, affichage tête haute) en couleur, qui n'était auparavant offerte que dans les modèles de voitures les plus luxueux, permet aux utilisateurs de connaître les conditions du véhicule et les conditions routières en temps réel, sans perdre la route des yeux. La fonction de stationnement automatique à 360 degrés permet de se garer automatiquement dans toutes les directions, mettant ainsi fin au contrôle manuel. Le HAVAL H6 de troisième génération obtient un meilleur rendement grâce à un moteur 2.0GDIT entièrement modernisé, une transmission 7DCT de deuxième génération et un système de châssis favorisant une stabilité et un contrôle améliorés. Sa carrosserie légère lui procure une puissance accrue et augmente le rendement du carburant jusqu'à 14,5 %, offrant une expérience de conduite ultime.

Il y a dix ans, le modèle HAVAL H6 faisait son entrée sur le marché et comblait les lacunes au sein du marché du SUV chinois. Aujourd'hui, le HAVAL H6 de troisième génération est de nouveau un chef de file du secteur sur le plan technologique. Son lancement marque le commencement d'une nouvelle ère qui lui permettra de se forger une réputation de « véhicule mythique sur la scène internationale ».

