Zaprezentowano kolejną generację HAVALA H6 - hitu sprzedażowego na rynku SUV-ów od 10 lat

Od czasu narodzin w 2011 r. HAVALA H6, pierwszego „inteligentnego miejskiego SUV-a" marki HAVAL, produkty tej marki były wznawiane i optymalizowane przez trzy generacje w ciągu 10 lat. Po przejściu rygorystycznych prób rynku HAVAL H6 obecnie wyznacza trendy w światowym segmencie SUV-ów. HAVAL H6 wprowadził historyczne zmiany na rynku chińskim. Jest to od wielu lat najlepiej sprzedający się SUV w Chinach, a w oczach wielu użytkowników z tego kraju uchodzi za „legendę krajowej motoryzacji". Jego zmodernizowane wersje wywołały też duże zamieszanie na rynku międzynarodowym, zyskując zaufanie 3,5 mln kierowców na całym świecie i lokując się w pierwszej piątce najlepiej sprzedających się SUV-ów na świecie w 2017 r. W okresie 10 lat firma sprzedała 3,5 mln samochodów.

Po latach sukcesów HAVAL H6, czyli 3. generacja tego pojazdu, został w pełni zoptymalizowany na bazie jego dwóch poprzedników i obecnie odznacza się pewnością siebie i charyzmą. W projektowaniu wyglądu zewnętrznego zastosowano pochodzącą ze Wschodu nową futurystyczną koncepcję estetyki, która idealnie łączy wschodnią filozofię z technologią przyszłości w celu odzwierciedlenia piękna harmonii między zmysłami młodości i wysokiej klasy oraz zaspokojenia wszystkich gustów i fantazji technologicznych użytkowników z całego świata. Dzięki potencjałowi platformy L.E.M.O.N. 3. generacja HAVALA H6 została zmodernizowana zarówno pod względem inteligencji, jak i parametrów technicznych. Zastosowane w pojeździe inteligentne technologie sprawiają, że jest on partnerem, który potrafi myśleć, komunikować się i ewoluować. Dzięki inteligentnemu, pełnokolorowemu wyświetlaczowi przeziernemu, który dotychczas występował tylko w czołowych modelach luksusowych samochodów, użytkownicy mogą podczas jazdy śledzić w czasie rzeczywistym warunki w samochodzie i na drodze, nie spuszczając z niej oczu. Tryb automatycznego parkowania full-scene pozwala z kolei na parkowanie pojazdu we wszystkich kierunkach, eliminując potrzebę ręcznego manewrowania pojazdem. Trzecia generacja HAVALA H6 to jeszcze lepsze parametry techniczne – zupełnie nowy silnik 2.0 GDIT, 2. generacji siedmiostopniowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów oraz układ podwozia zapewniający większą kontrolę i stabilność. Dzięki lekkiemu nadwoziu auto zyskuje większą moc, a wydajność zużycia paliwa wzrasta o nawet 14,5%, zapewniając doskonałe wrażenia podczas jazdy.

HAVAL H6 zaprezentował się światu 10 lat temu, wypełniając lukę na chińskim rynku SUV-ów. Obecnie HAVAL H6 trzeciej generacji znów wiedzie prym w technologii motoryzacyjnej. Otworzy nowy rozdział, podtrzymując reputację „międzynarodowej legendy motoryzacji".

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1603387/image.jpg

SOURCE HAVAL