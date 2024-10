Le Henan, berceau de la Chine : lancement officiel de l'expo en ligne « Journey of Civilization Light »

LUXEMBOURG, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- L'exposition en ligne « Henan, Where China Began-'Journey of Civilization Light' », organisée par le département de la culture et du tourisme de la province du Henan, vient d'être lancée officiellement.

Cette exposition thématique en ligne explore l'origine de la civilisation chinoise et met en valeur le charme du Henan.

Cinq volets culturels et touristiques méticuleusement pensés : « Des plaines centrales à la Chine », « De la cité-État au royaume », « De l'écriture à la philosophie », « De l'art au kung-fu », « Du Henan au monde », répondent à la question « Pourquoi la Chine » avec des images colorées aux multiples facettes et un contenu éclectique.

L'exposition en ligne, qui fait appel non seulement à la technologie numérique, à la scénographie 3D et à l'animation itinérante, mais aussi à des expressions culturelles et touristiques renforcées par la science et la technologie, présente un scénario plus « vivant » de sites de civilisation, de vestiges anciens, d'histoires historiques, de mets délicats et de paysages pittoresques.

Nous vous invitons à scanner le code QR pour vous connecter à l'exposition, et nous espérons que le « Journey of Civilization Light » sera pour vous l'occasion de lire et de comprendre la Chine, de visiter le Henan et d'entamer un merveilleux voyage.

