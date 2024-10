Pameran Daring "Henan, Where China Began -- Online Exhibition "Journey of Civilization Light" Resmi Diluncurkan

Lima babak yang didesain dengan cermat berdasarkan unsur-unsur kebudayaan dan pariwisata: "From the Central Plains to China", "From City-State to Kingdom", "From Writing to Philosophy", "From Art to Kung Fu", "From Henan to the World", menjawab pertanyaan "Why China" melalui gambar warna-warni dan konten eklektik.

Pameran daring ini tak hanya menggunakan teknologi digital, 3D scenography, serta animation roaming, namun juga menampilkan ekspresi kebudayaan dan pariwisata yang didukung sains-teknologi. Maka, pameran ini mempersembahkan situs peradaban, artefak kuno, kisah sejarah, kuliner, dan pemandangan dengan lebih "realistis".

Anda dapat memindai kode QR untuk menyaksikan pameran tersebut. Lewat Journey of Civilization Light", Anda dapat mempelajari dan memahami Tiongkok, serta berkunjung ke Henan, dan mengawali perjalanan menarik.

SOURCE Culture and Tourism department of Henan Province