Le jeu de stratégie mobile The Battle Cats sort une nouvelle mise à jour offrant des fonctionnalités supplémentaires de support linguistique

Suite à la sortie de The Battle Cats , version 10.6.0, le 28 juin 2021, un menu de sélection apparaîtra lors du lancement de l'application, offrant aux joueurs de nouveaux choix pour leur langue préférée afin de profiter de toute l'action au charme étrange de The Battle Cats. La stratégie de chat fou est désormais plus accessible pour encore plus de joueurs dans le monde entier.

Ces nouvelles options linguistiques seront disponibles au moment où la campagne Summer Sunfest paraîtra du 2 juillet (11 h) au 16 juillet (10 h 59). Les joueurs de The Battle Cats à travers le monde peuvent profiter de cadeaux quotidiens de 20 rations pour chat, ainsi que d'événements limités tels que :

- Phases d'éveil mensuelles : Libérez une étape différente chaque jour pour débloquer la forme ultime des héros Chat rare.

- Festivals de ticket Chapsule : Gagnez des billets pour renforcer chaque jour des chats et des capacités sur les cartes Chance de ticket Chapsule, Siège de Hippo et Face au danger.

- XP Festivals : Gagnez des montagnes de points d'expérience utilisés pour booster vos chats héros préférés.

- Trésors à gogo : Obtenez un taux d'obtention des récompenses Trésors plus élevé dans les chapitres d'histoire « L'empire des Chats » les jours pairs, dans les chapitres « Vers le futur » les jours impairs, et dans les chapitres « Les Chats du cosmos » tous les trois jours.

L'événement MAXI-FÊTE revient également aux capsules rares de Battle Cats entre le 2 juillet (11 h 00) et le 5 juillet (10 h 59), avec des taux d'obtention de récompenses beaucoup plus élevés pour les chats ultra rares de haut niveau, notamment une série exclusive de héros disponible uniquement pendant cet événement. De plus, tous les joueurs bénéficient d'une remise spéciale à la mi-temps avec leur premier tirage au sort ou un tirage 11-Capsule sur la machine Rare Capsule après le 2 juillet (11 h 00).

À PROPOS DE PONOS CORPORATION

Basée à Kyoto, au Japon, PONOS Corporation produit des jeux depuis 1990, engagés à dépasser les attentes des joueurs de tous âges avec des concepts créatifs et décalés construits sur de solides bases d'expérience de jeu. PONOS se concentre désormais sur le développement et la publication d'applications mobiles, avec le titre phare The Battle Cats comptabilisant plus de 60 millions de téléchargements dans le monde entier.

À PROPOS DE THE BATTLE CATS

Genre : Stratégie/Tower Defense

Système d'exploitation requis : iOS 10.0, Android OS 5.0

Page d'accueil : https://battlecats.club/en/series/battlecats/

URL de téléchargement

App Store : https://itunes.apple.com/us/app/the-battle-cats/id850057092

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ponos.battlecatsen

