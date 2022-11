Le jeu MMORPG AAA GameFi Bless Global affectera les Badges NFT Airdrop aux utilisateurs de Steam

SÉOUL, Corée du Sud, 11 nov. 2022 /PRNewswire/ -- Le jeu MMORPG AAA GameFi Bless Global a annoncé qu'il affectera des Badges NFT Airdrop à un milliard d'utilisateurs de Steam, un moyen d'encourager les joueurs du Web 2.0 à viser le Web 3.0 GameFi. PocketBuff est la plateforme de transaction NFT officielle de Bless Global. En fonction de l'ancienneté de leurs comptes Steam, les joueurs obtiendront des Badges NFT Bless Global exclusifs du niveau correspondant après avoir téléchargé l'application PocketBuff et lié leurs comptes Steam. Ils peuvent utiliser le badge pour réclamer des objets et des NFT dans le jeu et ont une chance d'obtenir des récompenses airdrop. Télécharger PocketBuff Wallet sur le site : http://pocketbuff.com/42o1f2

Tous les utilisateurs de Steam peuvent réclamer un Badge Bless Global exclusif, qui n'est pas à vendre. Les récompenses varieront en fonction de la date d'inscription au compte. Les utilisateurs ayant des comptes Steam qui datent de moins d'un an recevront un Badge Storm-Eye. Ceux avec des comptes de un à trois ans recevront un Badge Thunderstorm et pet NFT. Les joueurs avec des comptes de plus de trois ans, un Badge Rainstorm et un mount NFT seront affectés. Ces badges et NFT seront bénéfiques à l'avenir, y compris les airdrops VIP PASS, les NFT en jeu et les articles, les privilèges pour participer à des événements exclusifs, et les airdrops symboliques. Veuillez suivre la communauté Bless Global pour les mises à jour futures.

À propos de Bless Global

Bless Global est publié par Tigon Mobile, une filiale de la société Longtu Korea cotée au KOSDAQ. Basé sur la vision du monde et le contenu du jeu Bless original PC, c'est le premier MMORPG de niveau AAA qui conserve la qualité exceptionnelle des jeux Web 2.0 tout en intégrant le modèle économique Web 3.0. Avec des histoires épiques et des graphismes au niveau de la console, le jeu dépeint de façon éclatante un monde magique médiéval fantastique. Des frappes réalistes et des combats sans entraves assurent aux joueurs une expérience immersive et inimitable. De plus, les joueurs peuvent explorer des ressources dans le jeu et les échanger avec d'autres joueurs à travers le système P2E (play-to-earn) sur la plateforme. Bless Global permet aux joueurs de jouer pour le plaisir et pour gagner en même temps ! Selon les informations reçues, ses pré-inscriptions ont déjà dépassé le million de personnes en octobre, et le nombre continue d'augmenter.

À propos de Longtu Korea

Longtu Korea, une société cotée au KOSDAQ, possède une vaste collection de jeux AAA. Sword and Magic et Yulgang Mobile, ont gagné les faveurs et le soutien de plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Au cours de la dernière décennie, la société a fourni des services de jeu à plus de 200 millions d'utilisateurs.

Alors que Yulgang Global a été acclamé par plus de 5 millions de joueurs, le nouveau jeu « Bless Global » a été amélioré en termes de production et de conception de modèles économiques, afin de fournir aux joueurs de meilleurs services.

Le test bêta commencera officiellement les prochains jours. Pour ceux qui sont intéressés, allez dans https://linktr.ee/blessglobal .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1943712/image_1.jpg

SOURCE Longtukorea