Le Kamvas RDS-160 de Huion : un écran à stylet créatif pour stimuler votre imagination

Avec son côté très pratique et ses 12 mm d'épaisseur seulement, le Kamvas RDS-160 permet aux utilisateurs de profiter de la portabilité et des avantages de la création numérique, même à l'extérieur. Équipé d'un écran entièrement laminé et d'un grand angle de vision, le Kamvas RDS-160 garantit des images claires et lumineuses lorsque les utilisateurs regardent les créations sous différents angles. La technologie des points quantiques, quant à elle, permet de produire une gamme de couleur sRVB de 145 %, présentant des images avec une saturation élevée, une teinte précise et une luminosité naturelle, et offrant aux utilisateurs une expérience de dessin plus immersive.

Coups de pinceau naturels pour stimuler votre imagination

Équipé du stylet numérique sans pile amélioré PW517, le Kamvas RDS-160 procure aux utilisateurs une expérience de dessin fluide et confortable. Les lignes de différentes largeurs et formes peuvent être reproduites naturellement et instantanément lorsque la pression appliquée change. Grâce à la prise en charge d'une inclinaison d'environ 60°, les utilisateurs peuvent incliner le stylo pour colorer les images ou ajouter de l'ombre sans avoir à recourir fréquemment au logiciel.

Touches programmables pour optimiser l'efficacité du flux de travail

L'écran à stylet Kamvas RDS-160 dispose de deux boutons sur le stylet lui-même et de dix touches sur l'écran, tous personnalisables pour les fonctions que vous aimez, comme annuler, zoom avant / arrière de la toile, augmenter / diminuer la taille du pinceau, etc. Les utilisateurs peuvent également passer en mode tablette à stylet pour économiser l'électricité et vivre l'expérience la création d'une manière différente.

Une connexion facile offre plus de possibilités

Le Kamvas RDS-160 peut être connecté aux ordinateurs et aux appareils Android via un câble 3-en-1 ou un câble USB-C à USB-C complet, ce qui améliorera grandement votre efficacité. En plus du dessin, Kamvas RDS-160 joue également un rôle important dans le design en matière de mode, d'animation, d'architectural, d'enseignement en ligne, etc. C'est tout simplement un excellent outil pour de nombreuses personnes.

