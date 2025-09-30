Le Kenya, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire s'associent à Terumo Blood and Cell Technologies pour construire des cadres nationaux coordonnés de prise en charge de la drépanocytose

LAKEWOOD, Colorado, 30 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans une démarche historique, les Ministères de la Santé du Kenya et de la Côte d'Ivoire, ainsi que le Joint Clinical Research Centre (JCRC) d'Ouganda, sous l'égide du Ministère ougandais de la Santé, ont signé trois protocoles d'accord avec Terumo Blood and Cell Technologies (Terumo BCT).

Cet alignement sans précédent marque une étape audacieuse vers la mise en place de cadres nationaux coordonnés pour lutter contre la drépanocytose, l'un des défis de santé publique les plus urgents mais longtemps négligés d'Afrique. En unissant leurs forces, ces différentes nations visent à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec la drépanocytose et à réduire les taux élevés de mortalité infantile.

La drépanocytose touche environ 7,74 millions de personnes dans le monde, dont près de 80 % en Afrique subsaharienne.1 En Afrique, entre 50 % et 80 % des nourrissons nés avec la maladie meurent avant leur cinquième anniversaire.2 Dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, la drépanocytose est responsable de jusqu'à 16 % de tous les décès chez les enfants de moins de 5 ans. 3 Malgré cette prévalence, le risque de mortalité infantile et son impact massif sur la population, les investissements et actions coordonnés sont restés jusqu'à présent limités.

Cadres d'action communs

Les protocoles d'accord soutiennent l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre complet de gestion des maladies visant à renforcer les systèmes de santé nationaux et à améliorer les résultats pour les personnes atteintes de drépanocytose. Chaque signataire apporte des atouts distincts : le Ministère de la Santé, avec sa gestion des infrastructures de santé, des politiques et des normes nationales ; le JCRC, avec son rôle historique de centre public de recherche et de mise en œuvre financé par le gouvernement ; et Terumo BCT, avec son expertise en technologies médicales.

Les domaines de collaboration comprennent :

Sensibiliser davantage le public afin de réduire la stigmatisation et promouvoir une intervention précoce, telle qu'un diagnostic précoce et une prise en charge efficace de la maladie.

Renforcer les capacités des établissements et former les professionnels de santé grâce à des technologies avancées.

Mener des recherches conjointes pour orienter les stratégies et normes de soins.

Intégrer la drépanocytose dans les systèmes de santé nationaux pour une pérennité durable.

Mobiliser des ressources afin de garantir une prise en charge adéquate.

Les voix de l'engagement

« Ces partenariats visent à fournir à davantage de personnes les soins qu'elles méritent », a déclaré Antoinette Gawin, Présidente-directrice générale de Terumo BCT. « En travaillant main dans la main avec nos partenaires nationaux, nous pouvons renforcer l'approvisionnement en sang, améliorer la prise en charge de la drépanocytose et bâtir des systèmes de santé plus résilients. »

« C'est un plan d'action », a affirmé le Dr Cissy Kityo Mutuluuza, Directrice exécutive du JCRC en Ouganda. « En générant des données, en rassemblant des preuves et en les appliquant à grande échelle, nous changerons enfin le destin de millions de familles africaines touchées par la drépanocytose. »

« Avec nos partenaires africains, nous posons les bases de systèmes durables de prise en charge de la maladie et nous affirmons que la drépanocytose n'est plus un fardeau invisible », a déclaré le professeur Mamadou SAMBA, directeur général de la Santé et de l'Hygiène publique au Ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture sanitaire universelle de Côte d'Ivoire. « Les cadres nationaux posent les fondements de résultats pérennes. »

« Le sang est la pierre angulaire des systèmes de santé, à la base d'un large éventail d'interventions cliniques vitales. De la prise en charge des crises drépanocytaires au traitement des hémorragies post-partum, en passant par les soins traumatologiques et les interventions chirurgicales complexes, un approvisionnement sanguin suffisant et sûr est indispensable. Assurer une disponibilité constante et durable du sang et des produits sanguins est donc non seulement une nécessité clinique, mais aussi une priorité politique pour renforcer la résilience des systèmes de santé », a expliqué le Dr Ouma Oluga, Secrétaire principal au Ministère de la Santé du Kenya. « Ces protocoles d'accord témoignent d'un engagement en faveur de soins résilients capables de sauver la vie d'enfants et d'offrir un avenir meilleur aux personnes atteintes de drépanocytose. »

« Notre équipe en Afrique est honorée de travailler avec les gouvernements et partenaires publics-privés à travers le continent. Ensemble, nous pouvons mettre en pratique les objectifs de ces protocoles : construire des parcours de soins durables et inscrire la drépanocytose dans les programmes nationaux de santé », a ajouté Eyong Ebai, Directeur général Afrique, Terumo BCT.

Bâtir sur une présence régionale

Ces accords marquent une nouvelle étape dans l'engagement de longue date de Terumo BCT en Afrique. Depuis l'ouverture de son bureau régional en 2018, l'entreprise a constitué une équipe qui vit et travaille au sein des communautés qu'elle sert, afin de garantir que les solutions soient adaptées aux réalités locales.

Avec ce nouveau partenariat, le Kenya, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et Terumo BCT envoient un message fort : la drépanocytose est une priorité nationale et la mise en place de cadres coordonnés est la voie à suivre pour obtenir des résultats durables.

Réferences

