Le kit de détection d'anticorps neutralisants du SARS-CoV-2 de GenScript obtient le certificat de Conformité Européenne (CE) pour la vente en accès direct aux consommateurs

Le dernier test de dépistage rapide à domicile de GenScript est conçu pour aider les personnes à prendre de meilleures décisions en matière de santé concernant l'exposition au SARS-CoV-2 ; il détecte les anticorps neutralisants chez les patients qui ont été infectés par la COVID-19 ou vaccinés contre la maladie

RISJSWIJK, Pays-Bas, 12 juillet 2022 /PRNewswire/ -- GenScript Biotech (Pays-Bas) BV, une filiale de GenScript Biotech Corporation (« GenScript », code boursier : 1548.HK), une société de biotechnologie de renommée mondiale, a annoncé que son kit de détection d'anticorps neutralisants SARS-CoV-2 est maintenant disponible à la vente en accès direct dans toute l'Union européenne. Le kit a obtenu le marquage CE pour la vente en libre accès aux consommateurs.

Ce test de dépistage à domicile détecte les anticorps neutralisants (nAb) chez les patients en convalescence ou qui sont vaccinés contre la COVID-19. Dans les 15 minutes suivant la réalisation du test, une personne saura si elle a des nAb bloquant le virus. Cette information peut être utile pour les personnes devant prendre des précautions supplémentaires contre le SARS-CoV-2, ou pour celles en bonne santé souhaitant passer du temps avec des personnes à risque, qui pourraient avoir acquis une très faible immunité contre le virus.

Comment le test fonctionne et quand l'utiliser

Le kit de détection d' anticorps neutralisants du SARS-CoV-2 de GenScript utilise une technologie novatrice pour détecter les anticorps spécifiques au domaine de liaison au récepteur de la protéine Spike du virus SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19. Les anticorps de cet antigène spécifique sont générés par l'organisme selon deux méthodes : 1) infection naturelle ou 2) vaccination. Le domaine de liaison au récepteur de la protéine Spike est le composant viral critique utilisé par le virus pour pénétrer dans les cellules humaines et constitue la principale cible utilisée dans le développement des vaccins pour obtenir une réponse immunitaire spécifique.

La détection de la présence d' anticorps neutralisants est la première étape pour déterminer s'il existe une réponse immunitaire adaptative chez une personne. Cela permet donc d'analyser son risque d'infection (ou de réinfection). Chez les personnes âgées, le taux de nAb diminue plus rapidement, et il est possible qu'une personne immunodéprimée n'ait pas généré une réponse immunitaire suffisante au départ. Par conséquent, le fait de savoir si une personne a actuellement une réponse immunitaire adaptative détectable nous aide à prendre de meilleures décisions en matière de santé pour la protéger.

« Alors que nous entrons dans la phase endémique de la COVID-19, les médecins et les patients ont besoin de plus d'outils pour comprendre leurs risques d'infection et pour adapter leurs comportements et leurs réponses. Il va être de plus en plus important de comprendre la protection d'une personne contre la COVID-19 plutôt que de réaliser des tests de dépistage pour savoir si l'on est infecté», a déclaré le Dr Michael Lau, directeur principal du développement de l'entreprise, GenScript USA. « Nous sommes heureux d'offrir maintenant un test de dépistage à domicile qui permet de détecter avec précision la réponse immunitaire d'une personne au SARS-CoV-2. »

Remarque : le test n'est pas un test de flux latéral de l'antigène COVID-19 ; il n'indique pas si une personne est actuellement infectée par le SARS-CoV-2.

GenScript Biotech Corporation (code boursier : 1548.HK) est un groupe mondial de biotechnologie. Connu à l'origine pour sa technologie de pointe de synthèse de gènes, GenScript a développé quatre grandes plateformes, dont une plateforme mondiale de thérapie cellulaire, une plateforme de développement et de fabrication de produits biologiques sous contrat (CDMO), une plateforme d'organisation de recherche contractuelle (CRO) et une plateforme de produits de synthèse industrielle. La société est active dans plus de 100 pays et régions dans le monde entier avec des entités juridiques situées aux États-Unis, en Chine continentale, à Hong Kong, en Chine, au Japon, à Singapour, aux Pays-Bas et en Irlande. GenScript fournit des produits et des services qualitatifs, novateurs, flexibles et fiables à plus de 100 000 clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site genscript.com.

