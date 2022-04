LE LANCEMENT DE LA NOUVELLE PIÈCE DE COLLECTION DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE REND UN HOMMAGE AU 10E ANNIVERSAIRE DE LA DERNIÈRE PIÈCE DE UN CENT

La Monnaie a également franchi une nouvelle étape en matière d'innovation avec ses toutes premières pièces dites « ultra-incuses », une technique de gravure qui produit une empreinte incroyablement détaillée sous la surface de la pièce. Alors que les gravures habituellement incuses atteignent une profondeur de 0,3 mm, la Pièce de 20 $ en argent pur Ultra-incuse 1 oz. Feuille d'érable en argent de 2022 et la pièce de 200 $ en or pur Ultra-incuse 2 oz. Feuille d'érable en or de 2022 sont cinq fois plus profondes, offrant ainsi un hommage inoubliable à la célèbre série de pièces de monnaie en or et en argent pur Feuille d'érable de la Monnaie royale canadienne.

Parmi les autres nouveaux produits figurent :

La pièce de 20 $ en argent pur et la pièce de 250 $ en or pur 2022 - Diadème en diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II, tous deux conçus par Jori van der Linde ;

; La pièce de 5 $ 1 oz. en argent pur à 99,99 % et la pièce de 5 $ 1/10 e oz. en or pur à 99,99 % 2022 - L'ours polaire majestueux, les dernières éditions de la catégorie de produits Premium Bullion in Special Packaging, également disponibles en tant que premières frappes, frappées exclusivement le premier jour de la production ;

oz. en or pur à 99,99 % 2022 - L'ours polaire majestueux, les dernières éditions de la catégorie de produits Premium Bullion in Special Packaging, également disponibles en tant que premières frappes, frappées exclusivement le premier jour de la production ; La pièce de 30 $ en argent pur 2022 - Famille d'animaux aux multiples facettes - Pygargue à tête blanche, conçue par Stephen Hepburn ;

; La pièce de 300 $ en platine pur 2022 - Hommage à l'érable ; et

Le rouleau spécial de pièces de circulation de 50 cents 2022.

Vous trouverez les prix et les informations générales sur chaque produit dans l'onglet « MAGASINEZ » du site www.mint.ca . Des images des pièces sont disponibles ici .

Ces produits peuvent être commandés en contactant la Monnaie royale au 1-800-267–1871 au Canada, au 1-800-268–6468 aux États-Unis, ou via www.mint.ca .

