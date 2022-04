NOVO LANÇAMENTO DE MOEDA DE COLECIONADOR DA ROYAL CANADIAN MINT PRESTA HOMENAGEM AO DÉCIMO ANIVERSÁRIO DA ÚLTIMA MOEDA DE UM CENTAVO

OTTAWA, Ontário, 5 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Em 4 de maio de 2012, a última moeda de um centavo foi produzida em Winnipeg, Manitoba. Dez anos depois, a Mint, a casa da moeda canadense, está celebrando esse momento especial na história numismática com a moeda de prata de um centavo de 140 gramas de 2022, comemorativa do décimo aniversário de adeus à moeda de um centavo. Essa moeda imponente apresenta uma interpretação moderna do design familiar da moeda de um centavo, com o galho e a folha de bordo duplos. A releitura do design de 1937 de G. E. Kruger Gray é feita a partir do arranjo cuidadoso de facetas geométricas que refletem a luz em diversos ângulos provenientes do centro de uma moeda feita com 99,99% de prata pura com detalhes folheados a ouro. Esse novo item colecionável, entre vários outros produtos feitos de forma artesanal, está disponível a partir de hoje.