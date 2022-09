Le lancement de Wondershare MobileTrans V4.0 offre une solution de transfert simplifiée de téléphone à téléphone, coïncidant avec le lancement de l'iPhone 14

Wondershare MobileTrans offre une solution de transfert plus efficace et compatible avec le nouvel iPhone 14.

VANCOUVER, C-B, 26 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Il y a une augmentation significative des recherches pour « nouvel iPhone transfert de téléphone à téléphone » après l'annonce officielle de la sortie de l'iPhone 14, montrant à quel point les gens sont à la recherche d'une solution pour transférer des données vers le nouvel appareil. Dédié à offrir aux consommateurs des solutions de transfert polyvalentes, Wondershare MobileTrans V4.0 sera le meilleur choix pour eux.

« Les utilisateurs bénéficieront d'une expérience fluide et d'un meilleur contrôle de leurs données grâce aux mises à jour de MobileTrans », a déclaré PeakYu, chef de produit de MobileTrans. « Il peut les aider à migrer intelligemment et à gérer les informations sur leurs téléphones en fournissant un transfert de données sécurisé et une sauvegarde de téléphone à téléphone, de téléphone à ordinateur, de stockage Cloud à téléphone, d'application à application et plus encore. Nous prenons également en charge les services post-transfert, comme la conversion au format HEIC, garantissant le transfert sans perte des images entre iOS et Android. »

Les dernières mises à jour de MobileTrans V4 incluent :

Google Drive vers WhatsApp : transférez les sauvegardes de WhatsApp et WhatsApp Business depuis Google Drive vers n'importe quel appareil.

transférez les sauvegardes de WhatsApp et WhatsApp Business depuis Google Drive vers n'importe quel appareil. Transfert playlists : transférez des applications depuis un autre système d'exploitation, en prenant en charge Android vers iOS et Android vers Android.

transférez des applications depuis un autre système d'exploitation, en prenant en charge Android vers iOS et Android vers Android. Transfert de fichiers : transférez des playlists de musique entre différentes plateformes musicales. Compatibilité avec les applications les plus populaires, telles que YouTube, YouTube Music, Deezer, Spotify et Apple Music.

transférez des playlists de musique entre différentes plateformes musicales. Compatibilité avec les applications les plus populaires, telles que YouTube, YouTube Music, Deezer, Spotify et Apple Music. Transfert de fichiers : transférez des fichiers d'un appareil à l'autre sans passer par Internet et permet le partage de fichiers à proximité et à distance. De plus, avec une vitesse de transfert allant jusqu'à 40 Mb/s, le transfert de fichiers est plus rapide que le Bluetooth. Découvrez le côté pratique de cette fonction dans l'application MobileTrans App , qui vient également d'être lancée.

, qui vient également d'être lancée. Chiffrement des sauvegardes WhatsApp : améliorez la sécurité de la sauvegarde des données utilisateurs en leur permettant de créer eux-mêmes des mots de passe pour leur sauvegarde.

améliorez la sécurité de la sauvegarde des données utilisateurs en leur permettant de créer eux-mêmes des mots de passe pour leur sauvegarde. Chiffrement du transfert WhatsApp : migrez WhatsApp depuis un autre système d'exploitation en utilisant la méthode de cryptage de bout en bout. MobileTrans est le premier dans le secteur à utiliser la technologie de chiffrement de bout en bout, ce qui permet une migration WhatsApp sans perte de données aussi facile que de passer d'une application WhatsApp à l'autre sur votre téléphone/PC.

Les utilisateurs de MobileTrans bénéficieront également des fonctionnalités existantes : récupération des données supprimées accidentellement, sauvegarde des données WhatsApp sur un PC, transfert de 18 types de fichiers différents et transfert des données de chat de WhatsApp business, GBWhatsApp, Viber, Kik, Line et WeChat.

Ce n'est pas une coïncidence si Wondershare sort MobileTrans V4 en même temps que l'iPhone 14. Du 13 septembre au 11 novembre, MobileTrans organisera une vente événementielle sur le thème de l'iPhone 14 pour offrir aux utilisateurs de l'iPhone 14 l'aide dont ils ont besoin pour les transferts de téléphone à téléphone à un meilleur prix. Cliquez sur https://mobiletrans.wondershare.com/transfer-data-to-new-iphone.html pour en savoir plus.

Compatibilité et prix

MobileTrans V4 est compatible avec iOS 6.0 ou supérieur pour les iPhones, iPads et iPod Touch. Il prend également en charge les principaux téléphones Android, notamment Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, LG, etc., à condition qu'ils fonctionnent sous Android 4.4 ou supérieur. Les prix commencent avec un abonnement annuel de 29,99 $. Pour des essais et des téléchargements gratuits, veuillez-vous rendre sur le site https://mobiletrans.wondershare.com/fr/ ou nous suivre sur YouTube, Facebook, et Twitter.

À propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante et les solutions que nous proposons sont simples et pratiques. C'est pourquoi des millions de personnes nous font confiance dans plus de 150 pays à travers le monde. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

