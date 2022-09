O lançamento do Wondershare MobileTrans V4.0, que oferece uma solução de transferência de telefone para telefone simplificada, coincide com o lançamento do iPhone 14

O Wondershare MobileTrans oferece uma solução de transferência mais eficiente que é compatível com o novo iPhone 14.

VANCOUVER, BC, 26 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Há um aumento significativo nas pesquisas por "nova transferência de iPhone telefone-para-telefone" após o anúncio formal do lançamento do iPhone 14, que mostra como as pessoas estão à procura de uma solução de transferência de dados para o novo dispositivo. Dedicada a oferecer aos consumidores soluções de transferência em todo o mundo, a Wondershare MobileTrans V4.0 será a melhor escolha.

"Os utilizadores irão usufruir de uma experiência suave e de maior controlo sobre os seus dados com as atualizações da MobileTrans", afirmou PeakYu, líder de produtos da MobileTrans. "Pode ajudá-los a migrar e a gerir cientificamente as informações nos seus telefones, disponibilizando uma transferência de dados segura e cópia de segurança de telefone para telefone, telefone para computador, armazenamento em nuvem para telefone, App para App e muito mais. Também disponibilizamos serviços pós-transferência, como a conversão de formato HEIC, garantindo a transferência sem perdas de imagens entre o iOS e o Android."

As mais recentes atualizações do MobileTrans V4 incluem:

Google Drive para WhatsApp : transfira cópias de segurança do WhatsApp e do WhatsApp Business a partir do Google Drive para qualquer dispositivo.

: transfira cópias de segurança do WhatsApp e do WhatsApp Business a partir do Google Drive para qualquer dispositivo. Transferência de aplicações: transferir aplicações de outro sistema operacional, compatível com Android para iOS e Android para Android.

transferir aplicações de outro sistema operacional, compatível com Android para iOS e Android para Android. Transferência de Lista de reprodução: transfira listas de reprodução de música entre diferentes plataformas de música. É compatível com as aplicações mais populares, tais como YouTube, YouTube Music, Deezer, Spotify e Apple Music.

transfira listas de reprodução de música entre diferentes plataformas de música. É compatível com as aplicações mais populares, tais como YouTube, YouTube Music, Deezer, Spotify e Apple Music. Transferência de ficheiros: transferir ficheiros de um dispositivo para qualquer outro sem a Internet e permite a partilha de ficheiros nas proximidades e remotamente. Além disso, com uma velocidade de transferência de até 40 Mb/s, fará a transferência de ficheiros mais rapidamente do que o Bluetooth. Descubra a conveniência deste recurso na aplicação MobileTrans, que também foi lançada recentemente.

Encriptação da cópia de segurança do WhatsApp: melhore a segurança das cópias de segurança dos dados dos utilizadores pelos próprios utilizadores que criam eles próprios palavras-passe de segurança

melhore a segurança das cópias de segurança dos dados dos utilizadores pelos próprios utilizadores que criam eles próprios palavras-passe de segurança Encriptação das transferências do WhatsApp: migre WhatsApp de um outro sistema operacional utilizando o método de criptografia de ponta a ponta. O MobileTrans é o primeiro do setor a utilizar a tecnologia de encriptação ponta a ponta, que oferece uma migração do WhatsApp sem perda de dados tão fácil quanto alternar entre o WhatsApp no seu telefone/PC.

Os utilizadores do MobileTrans também beneficiarão dos recursos existentes: recuperar dados excluídos acidentalmente, fazer cópias de segurança de dados do WhatsApp num PC, transferir 18 tipos de ficheiro diferentes e transferir dados de chat do WhatsApp business, GBWhatsApp, Viber, Kik, Line e WeChat.

Não é por acaso que a Wondershare está a lançar o MobileTrans V4 em simultâneo com o iPhone 14. De 13 de setembro a 11 de novembro, a MobileTrans organizará um evento de venda com temas para iPhone 14 para dar aos utilizadores do iPhone 14 a ajuda de que precisam para transferências de telefone a um preço melhor. Clique https://mobiletrans.wondershare.com/br/transfer-data-to-new-iphone.html para saber mais.

Compatibilidade e preço

O MobileTrans V4 é compatível com iOS 6.0 ou superior para iPhones, iPads e iPod Touch. Também é compatível com os principais telefones Android, incluindo Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, LG e muito mais, desde que estejam a executar Android 4.4 ou superior. Os preços começam com uma subscrição anual de 29,99 USD. Para experimentar gratuitamente ou transferir, visite https://mobiletrans.wondershare.com/ br/ siga-nos no YouTube, Facebook e Twitter.

Fundada em 2003, a Wondershare é líder global em desenvolvimento de software e pioneira no campo da criatividade digital. A nossa tecnologia é poderosa, e as soluções que fornecemos são simples e convenientes. É por isso que temos a confiança de milhões de pessoas em mais de 150 países em todo o mundo. Ajudamos os nossos utilizadores a seguirem as suas paixões para que juntos possamos criar um mundo mais criativo.

