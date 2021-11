Le leader de la purification de l'air, Molekule, se lance en Europe pour offrir un air intérieur pur à tous, partout

Molekule a été fondée en 2014 après 25 ans de recherche et de développement qui ont abouti à sa technologie innovante PECO, qui se trouve au cœur de chaque purificateur Molekule. Grâce à la technologie PECO, les purificateurs d'air Molekule ne se contentent pas de collecter, mais détruisent également le plus large éventail de polluants minuscules par rapport à la technologie traditionnelle des purificateurs d'air ; ils décomposent les polluants au niveau moléculaire tels que les allergènes, les moisissures, les bactéries, les virus et les composés organiques volatils (COV). Des recherches récentes menées par des laboratoires tiers montrent que Molekule détruit le virus COVID-19 à plus de 99 % en une heure lors de tests en petite chambre et en laboratoire d'échantillonnage [1] , et inactive le virus de la grippe H1N1 à hauteur de 99,99 % lors d'expériences en un seul passage [2] . L'Air Mini+ et l'Air Pro sont tous deux agréés par la FDA américaine pour la destruction des bactéries et des virus, et l'Air Pro est en outre agréé pour la destruction des moisissures [3]

De nombreux consommateurs sont bien conscients des dangers de la pollution de l'air extérieur, en particulier dans les zones métropolitaines d'Europe. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, environ 90 % des personnes vivant dans les villes européennes sont exposées à des concentrations de polluants supérieures à ce qui est considéré comme dangereux pour la santé.[4] Ce que beaucoup de consommateurs ignorent, c'est que l'air intérieur peut être tout aussi pollué, parfois même plus pollué, que l'air que nous respirons à l'extérieur.[5] Molekule a été fondé spécifiquement pour aider à lutter contre la pollution de l'air intérieur, en donnant aux gens plus de contrôle sur l'air qu'ils respirent dans leur vie quotidienne.

Jonathan Harris, PDG de Molekule, explique : « L'air que nous respirons jour après jour est essentiel à notre bien-être général. Nos purificateurs d'air sont capables de détruire les polluants à des niveaux microscopiques - des produits chimiques et des particules que nous ne sommes même pas capables de voir - et laissent derrière eux un air intérieur plus propre et plus sûr. Nous avons les yeux rivés sur l'Europe depuis longtemps et notre équipe est impatiente de faire découvrir aux clients européens la puissance de la technologie PECO. »

En tant que société à vocation scientifique, Molekule effectue des tests approfondis de sa technologie en interne ainsi qu'auprès de laboratoires tiers certifiés. La technologie PECO a été testée de manière indépendante au laboratoire d'essais Intertek, au laboratoire d'essais tiers indépendant ARE, à l'université du Minnesota et avec l'un des principaux laboratoires de recherche au monde sur la qualité de l'air intérieur, le Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley).

Parallèlement à son approche révolutionnaire de la purification de l'air, le design contemporain et centré sur l'humain de Molekule garantit que ses produits sont à la fois beaux et faciles à utiliser. La conception physique est réfléchie au niveau de la forme, des matériaux, de la taille et de l'encombrement, et les considérations relatives à la conception du produit sont exprimées jusque dans les moindres détails. Les consommateurs peuvent contrôler leurs purificateurs Air Mini+ et Air Pro et recevoir des mises à jour de l'état des filtres de leur purificateur d'air via l'application Molekule, sur iOS et Android.

Basé aux États-Unis, Molekule vend désormais ses produits à l'international, au Royaume-Uni et en Europe, ainsi qu'au Canada, en Inde, au Japon et en Corée, apportant son processus unique de purification de l'air à un marché mondial. Au Royaume-Uni et en Europe, Molekule lance ses appareils Air Pro et Air Mini+.

Molekule a pour mission de fournir un air intérieur pur à tout le monde, partout. Molekule est né du besoin crucial de tirer parti de la science et de l'innovation pour lutter contre les effets néfastes de la pollution de l'air intérieur. Basée sur 25 ans de recherche et de développement, la technologie PECO brevetée de la société détruit la plus large gamme de polluants, y compris les COV, les moisissures, les bactéries, les virus et les allergènes, par rapport aux filtres conventionnels. La gamme de solutions de purification de l'air de Molekule a été examinée et validée par des laboratoires tiers, ainsi que par des tests internes continus, et ses produits de qualité médicale ont reçu l'autorisation de dispositif médical de la FDA américaine. Molekule a son siège social aux États-Unis et vend ses produits à l'échelle internationale au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, au Canada, en Inde, au Japon et en Corée du Sud, mettant ainsi son processus unique de purification de l'air à la portée d'une clientèle mondiale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web https://molekule.uk/ ou https://molekule.eu/

Produits clés

Air Mini+

L'Air Mini+ est conçu pour des pièces allant jusqu'à 23m2 (250 pieds carrés). L'Air Mini+ est un choix idéal pour les pièces d'appartement, les chambres à coucher et les bureaux à domicile. Il peut non seulement capturer les poussières fines mais aussi détruire un large éventail de polluants intérieurs tels que les COV, les bactéries, les virus, les moisissures et les allergènes. Un capteur de particules permet au purificateur de détecter les particules dans l'air et, s'il est en mode de protection automatique, il ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en conséquence. Air Mini+ est également compatible avec Apple HomeKit, de sorte que les utilisateurs peuvent le contrôler à l'aide de l'application Home sur leur iPad ou iPhone.

ROYAUME-UNI

RRP : £449 TVA incluse

EU

RRP : €499 TVA incluse

Air Pro

Air Pro est le purificateur le plus avancé de Molekule, conçu pour détruire les polluants tels que les COV, les bactéries, les virus, les moisissures et les allergènes dans des espaces extra-larges allant jusqu'à 93m2 (1000 pieds carrés). Il existe deux modes de protection automatique qui ajustent automatiquement le débit d'air pour la protection contre les particules à des niveaux sonores (Standard et Silencieux). Les utilisateurs peuvent utiliser l'écran tactile ou l'application pour glisser et toucher afin de voir les informations sur l'appareil, l'état du filtre ou les niveaux de particules dans l'air.

ROYAUME-UNI

RRP : £1049 TVA incluse

EU

RRP : €1199 TVA incluse

