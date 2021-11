Le leader des solutions de licence de marque renforce son équipe de direction pour conquérir un nouveau secteur d'un billion de dollars

La croissance rapide de Flowhaven conduit à l'embauche de personnes ayant travaillées chez Amazon, Atlassian, Espagon et Zalando.

HELSINKI, 3 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Flowhaven , la plateforme de pointe en matière de gestion des relations de licence, a renforcé son équipe de direction mondiale en embauchant quatre personnes à des postes stratégiques au moment où l'entreprise poursuit sur sa lancée de croissance. Adam Rubin rejoint l'entreprise à titre de vice-président des revenus, Tomi Heinonen occupera le poste de vice-président de l'ingénierie, Alex Jones occupera le poste de directrice de l'expérience utilisateur et Jourdan Strain occupera le poste de directrice du marketing. Ces nouveaux employés relèveront directement du PDG Kalle Törmä .

Ces embauches surviennent à la suite d'une série de développements organisationnels qui ont accéléré la croissance de l'entreprise. Flowhaven a connu une année record grâce à l'acquisition de clients au sein de nouvelles industries, y compris des universités, des maisons de disques et plus encore. Au cours de la dernière année, Flowhaven a amassé 16 millions de dollars en financement grâce à la plateforme de capital de risque Sapphire Sport et a plus que doublé ses équipes à Helsinki, Los Angeles et Londres.

Adam Rubin compte plus de dix ans d'expérience en vente et en croissance qu'il met au service de Flowhaven. En tant que vice-président des revenus, il supervisera la stratégie et l'exécution des ventes de l'entreprise à l'échelle mondiale. Plus récemment, il a été vice-président des ventes chez Epsagon, où il a fait croître les équipes responsables des revenus, ce qui a jeté les bases de l'acquisition de l'entreprise par Cisco, d'une valeur de 500 millions de dollars. Il a également été directeur des ventes chez Sisense, où il a aidé l'entreprise à faire croître ses ventes pour atteindre plus de 10 millions de dollars, soutenant des revenus annuels récurrents de plus de 100 millions de dollars. Il a aussi travaillé chez ZocDoc, où il a supervisé la croissance des revenus.

En tant que vice-président de l'ingénierie, Tomi Heinonen dirigera l'équipe de développement novatrice de Flowhaven tout en poussant les normes relatives aux produits vers de nouveaux sommets. Avant d'intégrer l'équipe de Flowhaven, M. Heinonen a mis ses connaissances en ingénierie au service de Zalando, le géant du commerce électronique, où il a supervisé l'intégration de tiers à la plateforme de mode de l'entreprise. Il a également occupé divers postes de direction chez Ekahau, où il a créé et entretenu des réseaux Wi-Fi très performants pour des clients comme Google, IBM, Verizon et Microsoft, et a travaillé chez Tapp Commerce, où il a conçu des technologies transformatrices pour le traitement de transactions à volume élevé.

Alexandra Jones se joint à Flowhaven en tant que directrice de l'expérience utilisateur et supervisera les éléments visuels et créatifs du produit pour rendre l'expérience utilisateur aussi agréable que possible. Avant Flowhaven, Mme Jones a été conceptrice principale de l'expérience utilisateur chez Atlassian et a dirigé la conception de produits chez Saatchi & Saatchi et J. Walter Thompson, et au bureau de BBH, à Londres, où elle a offert une expérience utilisateur de classe mondiale au sein d'un portefeuille comprenant Google, Audi et British Airways. Gabriel Johnston appuiera Alexandra Jones à titre de responsable de la recherche en matière d'expérience utilisateur. Plus récemment, M. Johnston a occupé les postes de chercheur principal d'expérience utilisateur chez Amazon, chercheur d'expérience utilisateur chez Google et chercheur en conception chez Microsoft.

En tant que directrice du marketing, Jourdan Strain dirigera les activités de génération de pistes et aidera Flowhaven à se positionner comme une marque de produits de première qualité reconnue à l'échelle mondiale. Mme Strain se passionne pour la création de marques emblématiques qui réunissent l'humanité et la personnalité dans l'espace technologique. Avant Flowhaven, elle a contribué à l'évolution de la stratégie de marque et de contenu chez BrainStorm, Inc., l'un des principaux partenaires de formation de Microsoft, au moment où l'entreprise prenait de l'expansion (pour atteindre près de dix fois sa taille) et faisait l'acquisition de clients comme PepsiCo, Clorox et ThermoFisher Scientific.

Flowhaven a aussi récemment dévoilé un nouveau partenariat avec le géant du divertissement pour enfants, Zag Entertainment, et a ajouté le Warner Music Group à sa liste croissante de clients.

À PROPOS DE FLOWHAVEN

Flowhaven est la principale plateforme de gestion des relations de licence. Elle aide les professionnels à automatiser chaque étape du processus d'octroi de licences de marque à l'aide d'une solution unique, ce qui comprend la planification et la stratégie, la gestion des comptes et des ententes, la distribution du contenu, les approbations de conception, la production de rapports sur les redevances, et bien plus. Flowhaven modernise le processus d'octroi de licences de marque pour des marques bien connues comme Sanrio SEA, Nintendo, Games Workshop et Crunchyroll.

L'entreprise a des bureaux à Helsinki, à Los Angeles, à Londres et à Tokyo, et est appuyée par d'importantes sociétés de capital de risque comme Sapphire Sport, Global Founders Capital et Icebreaker.vc.

CONTACT : Jourdan Strain, [email protected]

