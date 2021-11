Líder de software de licenciamento de marcas reforça a equipe de executivos para conquistar o próximo US$ 1 trilhão do setor

O rápido crescimento da Flowhaven impulsiona contratações da Amazon, Atlassian, Espagon e Zalando.

HELSINKI, 2 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Flowhaven, a plataforma líder de gestão de relacionamentos de licenciamento (LRM) reforçou a sua equipe de liderança global com quatro contratações estratégicas à medida que a empresa continua sua trajetória de crescimento. Adam Rubin ingressou na empresa como vice-presidente de receita, Tomi Heinonen como vice-presidente de engenharia; Alex Jones como diretor de experiência do usuário e Jourdan Strain como diretor de marketing. Essas novas adições se reportarão diretamente à Kalle Törma, CEO.

As contratações foram feitas logo após uma série de desenvolvimentos organizacionais que aceleraram o crescimento da empresa. A Flowhaven teve um ano recorde, conquistando clientes em novos setores, incluindo universidades, gravadoras e muito mais. No ano passado, a Flowhaven levantou US$ 16 milhões em financiamentos liderados pelo Sapphire Sport e mais do que dobrou suas equipes em Helsinki, Los Angeles e Londres.

Adam Rubin aporta mais de uma década de experiência em vendas e crescimento para a Flowhaven. Como vice-presidente de receita, ele supervisionará a estratégia e execução de vendas globais da empresa. Mais recentemente, ele atuou como vice-presidente de vendas na Epsagon, onde ampliou as suas equipes de receita, estabelecendo as bases para a aquisição da empresa, no valor de 500 milhões de dólares, feita pela Cisco. Outros cargos incluem o de diretor de vendas da Sisense, onde ele ajudou a empresa a aumentar suas operações de vendas na ordem de dois dígitos em milhões, apoiando mais de 100 milhões de dólares e a ZocDoc, onde supervisionou o crescimento da receita.

Como vice-presidente de engenharia, Tomi Heinonen liderará a equipe de desenvolvimento inovadora da Flowhaven, ao mesmo tempo em que alçará os padrões de produtos a novos patamares. Antes de Flowhaven, Tomi trouxe seu poder de engenharia para o gigante de comércio eletrônico, Zalando, onde supervisionou integrações de terceiros na plataforma de moda da empresa. Também ocupou vários cargos de liderança na Ekahau, onde construiu e manteve redes de Wi-Fi de alto desempenho para clientes, incluindo Google, IBM, Verizon e Microsoft e Tapp Commerce, em que projetou uma pilha de tecnologia transformadora para processamento de transações de alto volume.

Alexandra Jones ingressa na Flowhaven como diretora de experiência do usuário e supervisionará os elementos visuais e criativos do produto para tornar a experiência do usuário o mais agradável possível. Antes da Flowhaven, Alex atuou como designer sênior de experiência do usuário na Atlassian e liderou o design de produto da Saatchi & Saatchi, J. Walter Thompson e BBH London, oferecendo experiência do usuário de classe mundial em um portfólio que inclui Google, Audi e British Airways. Gabriel Johnston apoiará Alexandra como líder de pesquisa de experiência do usuário. Os cargos mais recentes de Gabe incluem pesquisador sênior em UX (experiência do usuário) na Amazon; pesquisador de experiência do usuário no Google; e pesquisador de design na Microsoft.

Como diretor de marketing, Jourdan Strain orientará atividades de geração de leads e ajudará a posicionar a Flowhaven como uma marca de produto premium reconhecida globalmente. Jourdan é um entusiasta da criação de marcas icônicas que tragam humanidade e personalidade para o espaço tecnológico. Antes da Flowhaven, Jourdan ajudou a promover a estratégia de marca e conteúdo da BrainStorm, Inc. (um parceiro líder de treinamento da Microsoft) à medida que a empresa crescia 10 vezes mais e adquiria clientes como PepsiCo, Clorox e ThermoFisher Scientific.

Recentemente, a Flowhaven divulgou uma nova parceria com a gigante do entretenimento infantil, Zag Entertainment, e adicionou a Warner Music Group à sua crescente lista de clientes.

SOBRE A FLOWHAVEN

A Flowhaven é a plataforma líder de gestão de relacionamentos de licenciamento de marcas (LRM). A Flowhaven ajuda os profissionais a automatizar todas as fases do processo de licenciamento de marcas dentro de uma única solução, incluindo planejamento e estratégia, gestão de contas e contratos, distribuição de conteúdo, aprovações de design, relatórios de royalties e muito mais. A Flowhaven está modernizando o processo de licenciamento de marcas para marcas domésticas como Sanrio SEA, Nintendo, Games Workshop e Crunchyroll.

A empresa tem escritórios em Helsinki, Los Angeles, Londres e Tóquio e conta com o apoio de empresas de capital de risco de destaque, como Sapphire Sport, Global Founders Capital e Icebreaker.vc.

CONTATO: Jourdan Strain, [email protected]

FONTE Flowhaven

Related Links

flowhaven.com



SOURCE Flowhaven