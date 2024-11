Le leader européen du contrôle de la contamination a présenté les stratégies qui guideront son expansion mondiale au cours des cinq prochaines années lors de sa réunion stratégique annuelle

ROME, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le plan prévoit un renforcement ciblé des actifs actuels, avec des objectifs clairs d'optimisation du portefeuille de produits, d'amélioration des compétences internes, de renforcement de la marque et d'innovation continue.

Illustrée par le CEO Antonio Rachini, l'initiative ambitieuse a suscité un grand intérêt chez les experts du secteur Giovanni Scialò et Claudio Cafasso, qui étaient présents à l'événement et qui ont l'intention d'investir dans Rigel.

Daniele Pandolfi, expert reconnu en matière de contrôle de la contamination dans les environnements aseptiques, fera également partie de l'équipe et occupera le poste de directeur du développement mondial et de la stratégie à partir du 4 novembre. La vaste expérience de Pandolfi et sa vision stratégique des marchés émergents contribueront de manière significative à la croissance internationale de Rigel.

Créé en 2008, Rigel est un groupe européen spécialisé dans les solutions avancées pour le contrôle de la contamination dans les environnements aseptiques, avec des applications dans des domaines de haute qualification comme la production pharmaceutique, le secteur des soins de santé et l'aérospatiale. Parmi ses solutions avancées, Rigel propose des systèmes de gestion, de contrôle et de validation des niveaux de contamination microbiologique et particulaire dans les zones de contamination contrôlée, ainsi qu'une gamme complète d'instruments portables pour le contrôle de l'étanchéité des filtres HEPA.

En outre, Rigel est un distributeur sur le marché national des consommables et de la production de QC et dispose également d'un centre d'étalonnage accrédité ISO 17025.

Avec ses principaux sites à Rome et à Milan, Rigel évolue par l'intermédiaire de ses filiales en France, en Hongrie, en Turquie et dans les Émirats arabes unis, renforçant ainsi sa présence mondiale et répondant à tous les besoins d'un marché en constante évolution.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Katia Chiari à l'adresse suivante : [email protected], +39 06 81915011

