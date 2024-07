Le légendaire skater Tony Hawk sera conférencier principal au SBC Summit

LONDRES, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le célèbre skater professionnel devenu entrepreneur et légende des jeux vidéo, Tony Hawk, devrait présenter un exposé devant 25 000 participants, lors du prochain SBC Summit.

La conférence intitulée « Tony Hawk - What Keeps The Wheels Turning on a Global Brand » (Tony Hawk - Qu'est-ce qui fait tourner la roue d'une marque mondiale ?) devrait ouvrir la deuxième journée de l'événement, qui se tiendra à la Feira Internacional de Lisbonne du 24 au 26 septembre. Cette conférence très attendue se déroulera sur la « Super Stage » de la MEO Arena.

Legendary Skater Tony Hawk to Keynote at SBC Summit

T. Hawk présentera aux participants un aperçu approfondi de son illustre carrière, couvrant son entrée dans le milieu du sport professionnel à l'adolescence, son partenariat historique avec les studios de jeux Activision et la création de ses marques sportives emblématiques. Il exposera également des stratégies visant à préserver la pertinence d'une marque en la réinventant, expliquant comment il a réussi à pérenniser le succès et l'innovation au fil des ans.

En prévision de son prochain discours, T. Hawk a déclaré : « Je suis ravi d'être la tête d'affiche du SBC Summit à Lisbonne en septembre. Bien que l'univers du skateboard puisse sembler très différent de celui des paris, je pense que de nombreux parallèles et leçons peuvent s'appliquer aux entreprises de ce secteur.

Qu'il s'agisse de former de solides partenariats, de créer une marque reconnue et prospère ou de maintenir la présence de l'entreprise dans un monde essentiellement numérique, mon histoire peut fournir des informations précieuses à tous les participants. »

Né le 12 mai 1968 dans le Golden State de Californie, Tony Hawk reçoit son premier skateboard, un Bahne bleu en fibre de verre, de son frère à l'âge de neuf ans. À l'âge de 11 ans, il commence à participer à des compétitions locales de skateboard et, en 1982, à 14 ans seulement, il devient officiellement un skater professionnel. Il a signé avec l'équipe professionnelle Powell Peralta et a joué dans les célèbres vidéos de la Bones Brigade, marquant ainsi le début de son illustre carrière sportive.

Au cours des 23 années qui ont suivi, T. Hawk a remporté 73 titres de compétition , notamment en étant nommé « National Skateboard Association (NSA) Vert Champion » pendant 12 années consécutives et en gagnant 16 médailles des « X Games ». Hawk s'est encore affirmé comme avant-gardiste de ce sport en inventant plus de 80 figures de skateboard uniques. Parmi ces figures, citons le ollie-to-Indy, le gymnast plant, le frontside 540-rodeo flip et le Saran wrap.

Dans l'un des moments les plus marquants du skateboard, Hawk a exécuté un 900 twist (2 tours et demi) aux X Games de 1999, un exploit qui n'avait jamais été réalisé auparavant. En 2003, il se retire officiellement du monde de la compétition.

En dehors du terrain, Tony Hawk a continué à développer ce sport grâce à une série de partenariats et d'accords de marque fructueux. En 1992, il fonde Birdhouse Skateboards (à l'origine Birdhouse Projects) avec l'ancien skateur professionnel de Powell Peralta, Per Welinder. En 1998, il crée avec sa famille Hawk Clothing, une ligne de vêtements de skate pour enfants, et en 1999, il fonde la société de médias 900 Films. En 2002, il fonde The Skatepark Project (anciennement Tony Hawk Foundation), une organisation de skateboard à but non lucratif qui aide les communautés à construire des skateparks publics pour les jeunes des communautés défavorisées.

Le partenariat le plus fructueux de Tony Hawk remonte à 1999, lorsqu'il s'est associé au géant mondial du jeu Activision pour sortir Tony Hawk's Pro Skater. Activision a ensuite sorti 16 autres jeux vidéo sous le nom de « Tony Hawk » et a enregistré un chiffre d'affaires stupéfiant de 1 milliard de dollars , ce qui en fait l'une des franchises de jeux vidéo les plus prospères de tous les temps.

Rasmus Sojmark, PDG et fondateur de SBC a déclaré : « Tony Hawk est sans aucun doute l'un des athlètes les plus emblématiques du 20e siècle. Non seulement il a révolutionné le monde du skateboard, mais grâce à une image de marque forte, à des qualités athlétiques incroyables et à des jeux vidéo d'un genre nouveau, il a fait entrer le skateboard dans la culture populaire. Il est une légende qui a certainement beaucoup à nous apprendre, et je suis très impatient d'assister à la conférence principale de Tony sur la Super Scène. »

Réservez votre place au prochain SBC Summit grâce à l'offre spéciale qui vous donne accès aux trois jours principaux de l'événement, y compris à l'exposition, au contenu de la conférence et au soirées de réseautage, le tout pour le prix promotionnel de 400 euros seulement.

En outre, les opérateurs et les affiliés peuvent demander des laissez-passer gratuits pour l'événement. Si vous êtes un opérateur, vous pouvez demander un laissez-passer gratuit ici, si vous êtes un affilié, vous pouvez demander un laissez-passer gratuit ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2459110/Tony_Hawk_SBC_Summit.jpg