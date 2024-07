Skater-Legende Tony Hawk hält Keynote auf SBC Summit

LONDON, 11. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Profi-Skateboarder, Unternehmer und Videospiellegende Tony Hawk wird auf dem kommenden SBC Summit eine Keynote vor 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern halten.

Die Keynote mit dem Titel „Tony Hawk – What Keeps The Wheels Turning on a Global Brand" (Tony Hawk – Was die Räder einer globalen Marke am Laufen hält) soll den zweiten Haupttag der Veranstaltung eröffnen, die vom 24. bis 26. September auf dem Gelände der Feira Internacional de Lisboa stattfindet. Die mit Spannung erwartete Keynote wird auf der „Super Stage" in der MEO Arena gegeben.

Hawk wird den Teilnehmern einen ausführlichen Überblick über seine erfolgreiche Karriere geben, von seinem Einstieg in den Profisport als Teenager über seine bahnbrechende Partnerschaft mit den Activision-Computerspielstudios bis hin zur Gründung seiner legendären Sportmarken. Darüber hinaus wird er Strategien für die Aufrechterhaltung der Relevanz durch die „Neuerfindung" einer Marke vorstellen und Einblicke in seinen Ansatz anhaltenden Erfolg und kontinuierliche Innovation im Laufe der Jahre geben.

Mit Blick auf seine bevorstehende Rede erklärte Hawk: „Ich freue mich sehr darauf, im September als einer der Hauptredner beim SBC Summit in Lissabon aufzutreten. Obwohl die Welten des Skateboarding und des Glücksspiels sehr unterschiedlich zu sein scheinen, glaube ich, dass es viele Parallelen gibt und Lektionen, die für Unternehmen in dieser Branche sehr interessant sein können.

„Ob es darum geht, langfristige Partnerschaften zu bilden, eine erfolgreiche Marke mit hohem Wiedererkennungswert zu etablieren oder in einer überwiegend digitalen Welt relevant zu bleiben – meine Geschichte kann allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wertvolle Einblicke bieten."

Tony Hawk wurde am 12. Mai 1968 im US-Bundesstaat Kalifornien geboren und erhielt sein erstes Skateboard, ein blaues Bahne aus Fiberglas, im Alter von neun Jahren von seinem Bruder. Mit elf Jahren begann Hawk, an lokalen Skateboard-Wettbewerben teilzunehmen, und 1982, mit gerade einmal 14 Jahren, wurde er offiziell zum Profi-Skater. Er unterschrieb beim Profiteam Powell Peralta und spielte in den berühmten Videos der Bones Brigade mit, was den Beginn seiner äußerst erfolgreichen Sportkarriere markierte.

In den darauffolgenden 23 Jahren gewann Hawk 73 Wettkampftitel, darunter den Titel „National Skateboard Association (NSA) Vert Champion" in 12 aufeinanderfolgenden Jahren und 16 „X Games"-Medaillen. Hawk hat sich durch die Erfindung von mehr als 80 einzigartigen Skateboardtricks als Innovator dieses Sports etabliert. Zu den bekanntesten dieser Tricks gehören der „Ollie-to-Indy", der „Gymnast Plant", der „Frontside 540-Rodeo Flip" und der „Saran Wrap".

In einem der bedeutendsten Momente in der Welt des Skateboardens vollführte Hawk bei den X-Games 1999 einen „900 Twist" (2 1/2 Umdrehungen), ein Kunststück, das bis dahin noch nie vollbracht worden war. 2003 zog sich Tony Hawk offiziell vom Wettkampfsport zurück.

Auch abseits des Decks hat Hawk den Sport mit einer Reihe erfolgreicher Partnerschaften und Markendeals weiterentwickelt. 1992 gründete Tony Birdhouse Skateboards (ursprünglich Birdhouse Projects) mit dem Ex-Powell Peralta Profi-Skateboarder Per Welinder. 1998 gründeten Hawk und seine Familie Hawk Clothing, eine Linie für Kinder-Skate-Bekleidung, und 1999 gründete er das Medienunternehmen 900 Films. 2002 gründete er The Skatepark Project (ehemals Tony Hawk Foundation), eine gemeinnützige Skateboarding-Organisation, die Gemeinden beim Bau öffentlicher Skateparks für Jugendliche in unterversorgten Gemeinden unterstützt.

Tony Hawks erfolgreichste Partnerschaft kam 1999 zustande, als er sich mit dem globalen Spielegiganten Activision zusammenschloss, um Tony Hawk's Pro Skater herauszubringen. Activision veröffentlichte in der Folge 16 weitere Videospiele unter dem Namen „Tony Hawk" und berichtete einen atemberaubenden Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar , was sie zu einer der erfolgreichsten Videospielserien aller Zeiten machte.

Rasmus Sojmark, CEO & Gründer von SBC, sagte: „Tony Hawk ist zweifellos eine der größten Sportikonen des 20. Jahrhunderts. Er hat nicht nur die Welt des Skateboardens revolutioniert, sondern durch sein starkes Branding, seine unglaubliche Athletik und seine das Genre definierenden Videospiele das Skateboarden in die Mainstream-Popkultur gebracht. Es gibt sicherlich viele Lektionen, die man von dieser Legende lernen kann, und ich freue mich sehr darauf, Tonys Hauptvortrag auf der Super Stage zu erleben."

