Le LTAMDS de Raytheon fait ses preuves lors des essais de l'armée américaine

WHITE SANDS, Nouveau-Mexique, 5 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le capteur de défense aérienne et antimissile de niveau inférieur (LTAMDS), développé par Raytheon, une entreprise de RTX, a franchi d'importantes étapes techniques et de performance lors des essais de vérification du contractant au White Sands Missile Range (WSMR) de l'armée américaine. Répondant aux objectifs définis, les tests ont démontré l'efficacité de la conception et des performances du radar face à des menaces réelles et simulées.

LTAMDS is the next generation air and missile defense radar for the U.S. Army. A 360-degree, Active Electronically Scanned Array radar, powered by Raytheon-manufactured Gallium Nitride, LTAMDS provides dramatically more performance against the range of threats, from manned and unmanned aircraft to cruise missiles, ballistic missiles and hypersonics.

« Les excellentes performances du LTAMDS à ce stade des essais constituent une étape cruciale sur la voie de l'obtention d'un niveau de capacité opérationnelle d'ici la fin de l'année », a déclaré Tom Laliberty, président des systèmes de défense terrestre et aérienne chez Raytheon. « Les progrès réalisés à ce jour témoignent de notre partenariat avec l'armée américaine et de notre engagement commun à doter les forces de défense aérienne du monde entier de cette capacité exceptionnelle dans les plus brefs délais. »

Plusieurs radars ont été utilisés au WSMR pour une série de tests. Exécutés par étapes, les tests de vérification du contractant sont de plus en plus complexes et mettent l'accent sur les caractéristiques et les capacités avancées du LTAMDS. Tout au long des essais, le LTAMDS a été connecté au système intégré de commandement de la défense aérienne et antimissile de l'armée, l'IBCS.

Le radar a rempli avec succès 11 missions dans une série d'environnements opérationnels simulés. Les résultats comprennent la recherche et la poursuite efficaces de cibles multiples, y compris des drones, des avions et des hélicoptères, des missiles de croisière et des substituts de missiles balistiques tactiques. Les trajectoires ont été maintenues pendant toute la durée des vols d'essai, de même que les communications directes avec un missile PAC-3, avec en point d'orgue un engagement simulé contre un missile balistique tactique.

Les six radars faisant l'objet du contrat d'octobre 2019 ont achevé leur production et font l'objet de tests simultanés sur divers sites d'essai du gouvernement et de Raytheon, menant des activités d'intégration et de test en parallèle. Les événements se poursuivront tout au long de 2023, y compris la formation continue des utilisateurs et l'évaluation opérationnelle menée par les soldats, culminant avec un niveau de préparation de la capacité opérationnelle à la fin de l'année. En 2024, des essais rigoureux se poursuivront, notamment une solide qualification en matière d'environnement et de mobilité, ainsi qu'un système élargi d'essais de systèmes, jusqu'à l'obtention d'une capacité opérationnelle complète au cours de l'année civile.

Le LTAMDS est le radar de défense aérienne et antimissile nouvelle génération de l'armée américaine. Le LTAMDS est un radar actif à balayage électronique à 360 degrés, alimenté par du nitrure de gallium fabriqué par Raytheon. Il offre des performances nettement supérieures face à l'ensemble des menaces, qu'il s'agisse d'avions pilotés ou non, de missiles de croisière, de missiles balistiques ou de missiles hypersoniques.

