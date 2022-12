Le Luxembourg choisit Intersec pour son nouveau système d'alerte à la population

PARIS, 5 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Gouvernement du Luxembourg a sélectionné la société Intersec pour déployer le nouveau système national d'alerte aux populations. Grâce à ce dispositif, les administrations luxembourgeoises pourront diffuser des alertes et disposer d'outils de gestion de crise en cas de situation d'urgence pouvant avoir un impact sur la sécurité publique.

Left to right: Grégory Redavid (CTIE) ; Yann Chevalier (Intersec CEO) ; Xavier Bettel (Luxembourg Prime Minister) Copyright: SIP / Luc Deflorenne

Jusque-là, la diffusion des alertes était limitée à GouvAlert.lu et un système de SMS zonal. Comme la solution d'Intersec repose sur le réseau des opérateurs mobiles et combine diffusion cellulaire et SMS géolocalisés, elle couvre la quasi-totalité de la population et peut cibler les personnes de passage dans une zone définie. Les ministères et administrations pourront donc envoyer des messages d'alerte contextualisés sur les téléphones mobiles de toutes les personnes concernées, qu'elles soient présentes dans la zone de danger ou à proximité.

Le dispositif d'Intersec permet d'intégrer une multitude d'autres canaux de communication, y compris une nouvelle application mobile, les sites web et les réseaux sociaux, et des fonctionnalités de gestion de crise avancées. Les autorités luxembourgeoises pourront ainsi informer les personnes concernées sur l'évolution de la situation en temps réel, leur fournir les consignes de sécurité à suivre tout au long de l'incident, améliorer la communication interne entre les différentes administrations et garantir une coordination plus efficace des opérations sur le terrain.

Sélectionné par plusieurs gouvernements et opérateurs mobiles européens, le système d'alerte aux populations d'Intersec couvre aujourd'hui 30 % de la population de l'Union Européenne.

A propos

Intersec est un leader mondial dans les solutions de données mobiles et de localisation. Conçues par des experts en fast data, nos solutions accompagnent les gouvernements et les entreprises de télécommunications dans leur révolution axée sur les données afin de créer de la valeur tangible, qu'il s'agisse de prévenir efficacement les individus en cas de danger ou de générer de nouvelles sources de revenus. Nos 65 clients dans 50 pays utilisent nos instruments pour atteindre, localiser et cartographier près d'un milliard d'appareils mobiles 24/7, et nos solutions d'alerte publique couvrent 30% de la population de l'Union européenne. Chez Intersec, le « Privacy by Design » va bien au-delà des normes acceptées : il garantit la conformité réglementaire, peu importe où nos clients interviennent. Rendez-vous sur intersec.com.

