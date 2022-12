Luxemburg wählt Intersec für sein neues öffentliches Warnsystem

PARIS, 5. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die Regierung von Luxemburg hat Intersec für die Einführung seines neuen nationalen öffentlichen Warnsystems ausgewählt. Dies wird es den luxemburgischen Behörden ermöglichen, im Falle eines Notfalls, der die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen könnte, Warnhinweise zu senden und Zugang zu Krisenbewältigungsinstrumenten zu erhalten.

Left to right: Grégory Redavid (CTIE) ; Yann Chevalier (Intersec CEO) ; Xavier Bettel (Luxembourg Prime Minister) Copyright: SIP / Luc Deflorenne

Zuvor wurden Warnungen über GouvAlert.lu und ein Zonen-SMS-System gesendet. Da die Lösung von Intersec das Mobilfunknetz verwendet und Mobilfunk mit geolokalisiertem SMS kombiniert, erreicht sie fast die gesamte Bevölkerung und kann Menschen anvisieren, die einen bestimmten Bereich passieren. Ministerien und Behörden werden in der Lage sein, kontextualisierte Warnungen an die Mobiltelefone aller Betroffenen zu senden, unabhängig davon, ob sie sich innerhalb oder in der Nähe der Gefahrenzone befinden.

Das System von Intersec integriert eine Vielzahl anderer Kommunikationskanäle, darunter eine neue mobile App, Websites und soziale Netzwerke, zusammen mit fortschrittlichen Krisenmanagement-Funktionen. Die luxemburgischen Behörden werden somit in der Lage sein, Betroffene in Echtzeit über die Entwicklung der Situation zu informieren, ihnen während des gesamten Vorfalls Sicherheitsanweisungen zu erteilen, die Kommunikation zwischen den Behörden zu verbessern und Außeneinsätze besser zu koordinieren.

Mehrere europäische Regierungen und Mobilfunkanbieter haben sich bereits für das öffentliche Warnsystem von Intersec entschieden, das nun 30 % der Gesamtbevölkerung der EU abdeckt.

Intersec ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für mobile Daten und Standortinformationen. Unsere von Fast-Data-Experten entworfenen Lösungen leiten Regierungen und Telekommunikationsunternehmen bei ihrer datengestützten Umwälzung an, konkreten Wert daraus zu ziehen, Menschen in einer Gefahrenlage effizient zu warnen, um neue Einnahmequellen zu erschließen. Unsere 65 Kunden in 50 Ländern nutzen unsere Instrumente, um rund um die Uhr fast eine Milliarde vernetzte Geräte zu erreichen, zu lokalisieren und zu kartieren, und unsere öffentlichen Warnlösungen decken 30 % der Bevölkerung in der Europäischen Union ab. Bei Intersec geht Privacy by Design weit über die akzeptierten Standards hinaus und gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unabhängig davon, wo unsere Kunden tätig sind. Erfahren Sie mehr auf intersec.com.

