Le magazine Inc. nomme Boomi dans la prestigieuse liste des meilleurs lieux de travail pour 2022

« Le personnel et la culture authentique de Boomi demeurent un facteur de différenciation commerciale évident dans ce secteur et ce marché de l'embauche hautement compétitifs », a déclaré Shawn Maurice, directeur des ressources humaines de Boomi. « Nos employés ont propulsé Boomi au rang d'entreprise mondiale de logiciels en tant que service (SaaS), leader dans sa catégorie et à forte croissance. Nous continuerons à respecter notre , qui consiste à embaucher de "bons humains" et à leur offrir une expérience de classe mondiale. »

Les membres de l'équipe de Boomi ont participé à l'enquête du magazine Inc. auprès des employés, menée par Quantum Workplace, et ont fait part de leurs expériences personnelles et de leurs points de vue sur des sujets tels que l'efficacité de la gestion, les avantages, la promotion de la croissance des employés et la culture générale de l'entreprise. Le magazine a également vérifié les prestations de Boomi afin de déterminer son score et son classement général. Le score total de Boomi est en moyenne de 90 sur 100, avec près de 95 % des employés qui se sentent engagés dans l'entreprise.

La mission de Boomi, qui consiste à améliorer le monde en connectant tout le monde à tout, n'importe où, sert d'épine dorsale aux valeurs uniques de l'entreprise, notamment Go Beyond, Play for Each Other, Create Awesome Things, Own It and Build Trust (aller au-delà, jouer les uns pour les autres, créer des choses géniales, s'approprier et bâtir la confiance). Dans le cadre de la culture inspirante de Boomi, les employés sont encouragés à redonner régulièrement à la communauté par le biais d'opportunités de bénévolat telles que la participation à des projets mondiaux de nettoyage des déchets. L'entreprise propose également des programmes novateurs, tels que sa Boomi Veteran Academy (Académie des vétérans de Boomi), une expérience de formation unique et approfondie qui aide les anciens combattants à passer de leur service militaire à des carrières civiles dans le domaine de la technologie.

Boomi offre aux employés de nombreuses possibilités de s'engager et de se connecter, y compris 14 groupes de ressources d'employés (ERG) qui se consacrent à la promotion d'un lieu de travail diversifié, inclusif et aligné sur l'organisation qu'ils servent. Créés, développés et maintenus par les employés, ces groupes existent pour apporter un soutien au développement personnel ou professionnel et pour créer un espace sûr où les employés se sentent à l'aise pour apporter leur véritable personnalité au travail chaque jour. En plus de sa culture primée, Boomi offre des avantages sociaux de premier ordre, y compris un système 401K compétitif, une couverture médicale, dentaire et visuelle, des congés payés, des prestations complètes de planification familiale, un accès à des programmes personnalisés de santé, de nutrition, de télémédecine et de coaching de vie, et plus encore.

Lauréat de nombreuses récompenses pour avoir été un employeur de choix, Boomi a été positionné comme un leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner® 2021 pour la plateforme d'intégration d'entreprise en tant que service (EiPaaS, Enterprise Integration Platform as a Service)[1] pendant huit années consécutives. En tant que pionnier de l'iPaaS basé sur le cloud et avec plus de 18 000 clients, Boomi peut se targuer d'une communauté croissante de plus de 100 000 membres, d'un réseau mondial de plus de 800 partenaires et de l'un des plus grands réseaux d'intégrateurs de systèmes mondiaux (GSI) dans l'espace iPaaS.

Pour obtenir la liste des postes ouverts au sein de l'équipe Boomi, consultez la page « Careers » sur le site Web de Boomi.

Avis de non-responsabilité de Gartner :

Gartner ne cautionne aucun vendeur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les vendeurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. GARTNER et Magic Quadrant sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés. Remarque : Boomi a été reconnu comme Dell Boomi de 2014 à 2019.

À propos de Boomi

Boomi connecte instantanément tout le monde à tout, n'importe où, grâce à sa plateforme intelligente, unifiée, ouverte et compatible avec le cloud computing. La plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) de Boomi est reconnue par plus de 18 000 clients dans le monde pour sa rapidité, sa facilité d'utilisation et son coût total de possession réduit. En tant que pionnier de l'utilisation intelligente des données, la vision de Boomi est de permettre aux clients et aux partenaires de découvrir, de gérer et d'orchestrer rapidement et facilement les données, tout en connectant les applications, les processus et les personnes pour des résultats meilleurs et plus rapides. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.boomi.com.

© 2022 Boomi, LP. Boomi, le logo « B », Boomiverse, et AtomSphere sont des marques déposées de Boomi, LP ou de ses filiales ou affiliés. Tous droits réservés. D'autres noms ou marques peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

À propos d'Inc. Media

Inc., la marque de médias d'affaires la plus réputée au monde, offre aux entrepreneurs les connaissances, les outils, les contacts et la communauté nécessaires pour créer de grandes entreprises. Son contenu multiplateforme primé touche plus de 50 millions de personnes chaque mois par le biais de divers canaux, notamment des sites web, des bulletins d'information, des réseaux sociaux, des podcasts et des publications imprimées. Sa prestigieuse liste Inc. 5000, réalisée chaque année depuis 1982, analyse les données des entreprises pour récompenser les entreprises privées à la croissance la plus rapide aux États-Unis. La reconnaissance internationale qui accompagne l'inclusion dans la liste 5000 donne aux fondateurs des meilleures entreprises l'occasion de s'engager auprès d'une communauté exclusive de leurs pairs, et la crédibilité qui les aide à stimuler les ventes et à recruter des talents. L'Associated Inc. 5000 Conference fait partie d'un portefeuille très apprécié d'événements sur mesure produits par Inc. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.inc.com.

À propos de Quantum Workplace

Quantum Workplace, dont le siège se situe à Omaha, dans le Nebraska, est une entreprise de technologie des RH qui propose aux organisations des enquêtes sur l'engagement des employés, des outils de planification des actions, des enquêtes de départ, la reconnaissance entre pairs, des évaluations de performance, le suivi des objectifs et l'évaluation du leadership. Pour plus d'informations, visitez QuantumWorkplace.com

1 Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, 29 septembre 2021

