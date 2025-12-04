Le manioc du Costa Rica : Un arôme naturel qui associe bien-être, qualité et durabilité

Le manioc du Costa Rica arrive en Europe comme un aliment naturel et polyvalent.

Découvrez des recettes, des conseils et son histoire sur www.procomer.com/yuca

SAN JOSÉ, Costa Rica, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Depuis le cœur vert du Costa Rica, le manioc atteint le monde entier pour rappeler que les saveurs les plus authentiques naissent de la terre - et des mains qui la cultivent. Cultivée dans les régions tropicales du nord du pays et des Caraïbes, cette plante-racine fait partie d'un portefeuille de produits qui inspirent une nouvelle façon de consommer : plus attentif, plus naturel et plus connecté au bien-être.

Costa Rican Cassava

Le manioc du Costa Rica a gagné sa place dans les cuisines du monde entier grâce à sa texture onctueuse, sa saveur polyvalente et son excellent profil nutritionnel. Il est naturellement sans gluten, riche en fibres, potassium et antioxydants, et s'adapte à une grande variété de préparations qui allient tradition et créativité. Aujourd'hui, ce produit est présenté dans "The Natural Choice", une campagne de essential COSTA RICA en collaboration avec Amazon Ads Brand Innovation Lab, invitant les consommateurs européens à découvrir le meilleur de la production costaricienne par le biais d'expériences numériques et de dégustations.

Sur le site essential COSTA RICA Amazon Brand Store, les utilisateurs peuvent découvrir des recettes, des conseils de bien-être et une carte interactive montrant comment le manioc, l'ananas, le café et les bananes sont cultivés dans les différentes régions du pays. Cette initiative célèbre les "producteurs de bien-être" : les hommes et les femmes qui pratiquent l'agriculture avec détermination et préservent l'avenir de leurs communautés.

"Le manioc du Costa Rica est plus qu'un aliment : c'est une histoire de dévouement, d'harmonie avec la nature et de respect de l'environnement. Derrière chaque racine, il y a des producteurs qui comprennent que la durabilité et l'excellence vont de pair", a déclaré Laura López, directrice générale de l'agence de promotion du commerce extérieur du Costa Rica (PROCOMER). "Grâce à essential COSTA RICA, nous partageons avec le monde une approche différente de la production - une approche qui donne la priorité au bien-être des personnes et de la planète.

Cultivé dans des sols fertiles et selon des normes internationalement reconnues telles que GLOBALG.A.P. et Rainforest Alliance, le manioc du Costa Rica représente l'intersection de l'agriculture responsable et de l'innovation. Plus de 81 000 personnes dépendent d'activités agricoles comme celle-ci - des activités qui favorisent le développement et les opportunités dans les zones rurales tout en renforçant la réputation du pays en tant que leader mondial de la production durable.

Aujourd'hui, le manioc costaricien atteint 25 destinations internationales, les États-Unis, les Pays-Bas et la France étant ses principaux acheteurs. En Europe, des marchés tels que l'Espagne ( ) et le Royaume-Uni ( ) ont augmenté leur demande, incorporant le manioc dans la cuisine contemporaine et dans l'intérêt croissant pour les aliments sains, naturels et sans gluten.

Dans le cadre de sa présence en Europe, essential COSTA RICA apporte le goût du manioc costaricien directement aux consommateurs par le biais d'expériences de dégustation dans plusieurs villes, invitant le public à découvrir sa saveur authentique et sa polyvalence dans la cuisine. En Espagne , le manioc frais sera introduit chez Tesco à partir du 10 décembre, dans plus de 40 points de vente.

Chacune de ces expériences vise à rapprocher les consommateurs européens de la saveur naturelle du Costa Rica, en montrant comment un ingrédient traditionnel peut devenir un choix moderne et polyvalent. Qu'il s'agisse de chips croustillantes, de purées onctueuses, de croquettes ou de plats à base de plantes, le manioc costaricien reflète la créativité et l'authenticité qui définissent la cuisine tropicale du pays.

Parallèlement, les consommateurs peuvent en apprendre davantage sur le manioc - ses origines et ses méthodes de préparation - à l'adresse suivante : www.procomer.com/yuca, , un espace numérique qui associe la saveur à la durabilité.

"Lorsque les consommateurs choisissent des produits du Costa Rica, ils choisissent le bien-être. Le manioc est un symbole de la façon dont les aliments peuvent être sains et délicieux, tout en reflétant les valeurs d'un pays qui produit en pensant à l'avenir", a conclu López .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2838059/Costa_Rican_Cassava.jpg