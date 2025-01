Le marché mondial du jouet à Nuremberg: la Spielwarenmesse enthousiasme par ses tendances et ses nouveaux formats de networking

Plus d'expérience et de nouveautés inspirantes

NUREMBERG, Allemagne, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- La Spielwarenmesse est le temps fort de l'année pour la branche, du 28 janvier au 1er février 2025 elle réunira pour la 74ème fois le secteur international du jouet. Se tenant en présentiel à Nuremberg, elle reste le lieu de rencontre indispensable pour les affaires et le networking. La Spielwarenmesse eG, organisatrice de l'événement, a prévu des nouveautés qui répondent aux exigences actuelles du marché et qui renforcent sa position d'événement B2B de référence au niveau mondial. Les visiteurs et les acheteurs peuvent s'attendre à une configuration des halls moderne, à de nouveaux produits innovants ainsi qu'à des « Specials » exclusifs et à de nombreuses nouvelles possibilités de networking.

Plate-forme centrale pour le secteur

Des leaders du marché aux jeunes start-ups innovantes, et des grands classiques aux étoiles montantes du secteur - la Spielwarenmesse représente fin janvier toute la gamme de la branche internationale. 2.362 exposants venus de 71 pays présentent leurs impressionnantes variétés de produits ainsi que leurs stratégies et visions aux décideurs du commerce sur une surface encore plus grande, de 175.000 m2. « Nous avons fait évoluer le contenu de la Spielwarenmesse et, grâce à l'utilisation d'un hall supplémentaire, nous avons créé de nouvelles structures qui sont d'une grande utilité pour l'ensemble de la branche. De plus, grâce à de nombreux formats de networking – qui se déroulent dans un cadre agréable et décontracté – nous encourageons les échanges, qui deviennent de plus en plus importants, entre les participants », explique Christian Ulrich, porte-parole du conseil d'administration de Spielwarenmesse eG. Une étude récente de l'Association allemande des foires et salons (AUMA) confirme la grande importance des salons: selon cette étude, plus de 60 % des contacts commerciaux ne peuvent pas être établis avec la même qualité via une plateforme numérique.

Un regroupement de produits efficace

13 groupes de produits répartis dans 18 halls présentent aux visiteurs professionnels et aux acheteurs toute la diversité du monde du jouet. Grâce à la nouvelle répartition des halls, la visite du salon est plus efficace et agréable. En raison de la forte demande, le groupe de produits fournitures scolaires, papeterie, loisirs créatifs est représenté pour la première fois dans son propre hall (le hall 2) et regroupe l'offre Stationery, qui présente un grand potentiel, notamment dans le domaine de la rentrée scolaire et des loisirs créatifs. Le hall 3C, à l'architecture spectaculaire, sera quant à lui utilisé pour la première fois: son atmosphère accueillante constitue le cadre idéal pour les segments en pleine croissance tels que les articles pour bébés ainsi que les produits lifestyle. Les accès directs aux halls 1, 2 et 3 renforcent les synergies avec les catégories voisines. Dans le hall 7, la catégorie des trains miniatures et du modélisme se rapproche des « jouets techniques, jouets éducatifs, jouets d'action », tandis que les « prestations de services pour les distributeurs et les fabricants » englobent les thèmes des services de marketing, des emballages, des systèmes de caisse et de gestion des marchandises ainsi que des instituts de contrôle. Le groupe de produits Sport, Loisirs, Outdoor est également présent dans ce hall et occupe en plus le 7A.

Courants et tendances

Un thème central est celui des adultes au fort pouvoir d'achat : les kidults. Selon Circana, la valeur du marché européen du jouet pour les enfants et les adultes de plus de douze ans s'élève à 4,5 milliards d'euros, ce qui représente une part de marché de 30 % sur l'ensemble du marché européen du jouet. Toys for Kidults est bien placé dans l'entrée centrale (Mitte) avec les secteurs « Collectibles », « Creative Fantasy » et « Tabletop Games » et propose des animations variées en direct par des promoteurs de jeux experts. Les ToyTrends profitent également de cet emplacement attractif central dans l'entrée Mitte. Ils ont été identifiés en collaboration avec les membres du TrendCommittee de onze pays et proposent deux thèmes marquants pour l'année en cours. « Anime & Friends » regroupe les produits et les thèmes de licence du domaine de l'animation et du manga, « Healthy Heroes » met l'accent sur l'activité physique, la capacité d'attention et une alimentation saine.

Des « Specials » inspirants

Les « Specials » du hall 3A promettent des inspirations précieuses pour la conception d'assortiment. La New Product Gallery offre un aperçu condensé des nouveautés des exposants. Ce hot spot pour les innovations sera complété par les idées créatives de jeunes talents de la StartupArea adjacente. Le « Special » Toys go Green sera également placé dans un nouvel espace: le hall 3C, il met les jouets durables en avant et propose une transmission des savoir-faire. A cet égard, une nouvelle surface dédiée aux activités contribuera à optimiser l'expérience des visiteurs : dans la section Sport, Loisirs, Outdoor (7A), une Testing Area de 500 m2 encourage les visiteurs du salon à essayer activement les produits. Une aire de jeu est prévue pour les sports de balle et autres jeux de loisirs. Pour les RideOns, les scooters et les vélos, une piste d'essai avec des obstacles et des sols de différentes textures est prévue. Le Chilli Pro Scooter Stunt Show, qui a lieu deux fois par jour sur l'halfpipe, est aussi un évènement spectaculaire à ne pas manquer.

Partage de connaissances

Outre les nouveautés et le networking, la Spielwarenmesse est également synonyme d'acquisition de savoir-faire en matière de jouets. Le Toy Business Forum en est le garant depuis 20 ans. Pour son anniversaire, l'espace de conférences brille par un nouveau concept de stand ainsi que par un programme enrichi: le coup d'envoi sera donné par le ToyPitch dans le cadre du PressDay le 28 janvier. Les exposants y présenteront à la presse sur de courts créneaux leurs nouveaux produits. S'y ajouteront des podcasts en direct avec des invités passionnants. À la pause de midi, un groupe de musique et des food trucks animeront une séance de networking décontractée. L'après-midi, des conférences seront organisées sur les tendances des jouets et du commerce, l'intelligence artificielle, la numérisation, la durabilité et les kidults. Le LicenseLounge, situé dans le foyer NCC West, servira de lieu de rencontre pour tous les sujets concernant les licences. Le potentiel est énorme: selon l'étude Global Licensing Industry Study 2023 de Licensing International, le chiffre d'affaires mondial des biens et services sous licence s'élève à 357 milliards US$. En coopération avec l'association mondiale, le LicenseLounge comprend un espace de networking ainsi que des LicenseTalks.

Des événements de networking riches en expériences

La Spielwarenmesse offre de nombreuses occasions d'échanges directs, de professionnels à professionnels. L'un des points forts est la remise du ToyAward, à laquelle le public professionnel aura la possibilité d'assister en direct le mercredi 29 janvier. Les lauréats de ce prix important de la branche seront présentés à partir de 10h30 au Toy Business Forum dans six catégories de produits différentes. Les fans de voitures miniatures assisteront à une première spéciale le jeudi 30 janvier : avec la cérémonie du Model Car Hall of Fame (MCHOF), la communauté Diecast de hobbyDB - la base de données d'objets de collection à la croissance la plus rapide au monde - rend hommage aux pionniers de l'industrie des véhicules miniatures. À partir de 18 heures, les exposants invitent les visiteurs de la Spielwarenmesse à la RedNight, de manière informelle, sur leurs stands dans différents halls, afin de terminer la troisième journée du salon autour de boissons savoureuses, de temps forts culinaires et de bonne musique, favorisant ainsi les contacts. Le vendredi 31 janvier, l'Internationale Spieleerfindermesse - Game Inventors Convention sera le rendz-vous exclusif de la communauté mondiale des jeux. Des auteurs de 19 pays présenteront aux rédactions des éditeurs de jeux ainsi qu'à la presse et aux créateurs de contenus leurs prototypes sur 150 tables au niveau 1 du NCC Mitte. Ensuite, la GamingHour incitera à la fête, au networking et au jeu. De nombreuses activités sont proposées aux journalistes dès le premier jour du salon: Lors du PressDay, les exposants sont invités à mettre en avant leurs nouveautés directement sur les stands par des actions qui attirent l'attention.

« Avec des tendances novatrices et de nouveaux potentiels, la Spielwarenmesse offre à tous les participants des opportunités décisives pour l'année à venir. Nos différents formats mettent notamment l'accent sur l'aspect humain. Ils créent des expériences inoubliables qui renforcent la cohésion de la communauté internationale du jouet », résume Christian Ulrich.

Les groupes de produits de la Spielwarenmesse® Hall Poupées, peluches 1 Fournitures scolaires, papeterie, loisirs créatifs 2 Jouets en bois, jouets en matériaux naturels 3, 3A Articles pour bébés 3C Produits lifestyle 1, 3C Jouets techniques, jouets éducatifs, jouets d'action 4, 4A, 5, 6 Jouets électroniques 4A Train miniatures et modélisme 7 Services pour les distributeurs et les fabricants 7 Sport, loisirs, outdoor 7, 7A Articles de fête, carnaval, feux d'artifice 9 Jeux, livres, apprentissage et expérimentation 10.0, 10.1, Foyer 10 Groupe multisectoriel 11.0, 11.1, 12.0, 12.2

Spielwarenmesse®

Il s'agit de l'événement mondial phare de la branche : la Spielwarenmesse®. À l'occasion de cette manifestation B2B, des Key Players ainsi que des startups présentent au commerce mondial leurs innovations et leurs tendances en direct de Nuremberg. Lors de ce rendez-vous incontournable, les participants trouvent non seulement une offre complète de produits, mais également une source intarissable d'inspiration pour leurs activités quotidiennes, ainsi que de précieuses connaissances sectorielles et une orientation utile sur le marché. En complément, la plateforme multifonctionnelle Spielwarenmesse® Digital et la revue électronique « Spirit of Play » fournissent toute l'année des sujets, des analyses et des avant-goûts sur le jeu. Depuis 2013, la désignation Spielwarenmesse® est protégée en tant que marque nominative en Allemagne.

Dates de la Spielwarenmesse® : du mardi 28 janvier au samedi 1er février 2025

