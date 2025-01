Mercato mondiale del giocattolo a Norimberga: la Spielwarenmsse ispira con tendenze e nuovi formati di networking

Più esperienza e innovazioni stimolanti

Più efficienza grazie alla struttura ottimizzata dei padiglioni

Più dialogo grazie alle opportunità di networking individuali

NORIMBERGA, Germania, 23 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- La Spielwarenmesse è l'evento più importante dell'anno per il settore ed attira dal 28 gennaio al 1° febbraio 2025, per la 74a volta, l'industria internazionale del giocattolo. Come evento in presenza, rimane a Norimberga il punto d'incontro indispensabile per gli affari e il networking. L'organizzatore, Spielwarenmesse eG, ha in serbo innovazioni pionieristiche per soddisfare le future esigenze del mercato e rafforzare ulteriormente la sua posizione di evento B2B leader a livello mondiale. I visitatori e gli acquirenti si aspettano una struttura dei padiglioni orientata al futuro, nuovi prodotti innovativi, offerte speciali esclusive e molte nuove opportunità di networking.

Christian Ulrich, Board Spokesperson at Spielwarenmesse eG, presents the ToyAward nominees of the Spielwarenmesse 2025. (Photo: Spielwarenmesse eG/Thomas Panzau)

Piattaforma centrale del settore

Dagli affermati leader di mercato alle start-up innovative, dai classici agli astri nascenti del settore - la Spielwarenmesse di fine gennaio rappresenta l'intero spettro dell'industria internazionale. 2.362 espositori da 71 Paesi presentano la loro impressionante gamma di prodotti, strategie e visioni agli operatori con potere decisionale del commercio al dettaglio su una superficie ancora più ampia di 175.000 metri quadrati. "Abbiamo sviluppato ulteriormente la Spielwarenmesse in termini di contenuti e, grazie all'utilizzo di un padiglione aggiuntivo, creato nuove strutture che saranno di grande utilità per l'intero settore. Inoltre, promuoviamo il dialogo, sempre più importante, tra i partecipanti con numerose formati di networking, ognuno dei quali si svolge in un ambiente molto attraente e rilassato", spiega Christian Ulrich, portavoce del Consiglio di Amministrazione della Spielwarenmesse eG. Un recente studio dell' Associazione dell'Industria Fieristica Tedesca (AUMA) conferma la grande importanza delle fiere. Secondo lo studio, oltre il 60% dei contatti commerciali non può essere stabilito digitalmente con la stessa qualità.

Gruppi di prodotti efficienti

13 gruppi di prodotti in 18 padiglioni mostrano a visitatori ed acquirenti l'intera varietà del mondo dei giocattoli. Grazie alla nuova disposizione dei padiglioni, il giro della fiera sarà ancora più efficiente. A causa dell'elevata richiesta, il gruppo di prodotti Articoli scolastici, cancelleria, design creativo è presentato- per la prima volta - in un padiglione proprio (2), raggruppando la gamma di articoli di cancelleria in un'offerta Stationery che ha, soprattutto nei settori back-to-school e creatività, un grande potenziale. Inoltre, viene utilizzato per la prima volta l'architettonicamente spettacolare padiglione 3C. L'atmosfera invitante offre l'ambiente ideale per i segmenti in crescita degli articoli per neonati e bambini piccoli e dei prodotti lifestyle. Il collegamento diretto con i padiglioni 1, 2 e 3 rafforza le sinergie con le categorie vicine. Nel padiglione 7, la categoria del modellismo ferroviario e del modellismo si avvicina ai "Giocattoli tecnici, giocattoli educativi e giocattoli d'azione", mentre "Servizi per rivenditori e produttori" comprende servizi di marketing, imballaggio, registratori di cassa e sistemi di gestione delle merci, come anche istituti di controllo. Anche il gruppo dei prodotti per lo sport, il tempo libero e l'outdoor occupa questo padiglione ed anche una parte del 7A.

Correnti e tendenze

Un tema di rilievo è quello degli adulti con potere d'acquisto, i Kidults. Secondo Circana, il mercato europeo dei giocattoli per i giovani dai dodici anni in su e per gli adulti ha un valore di 4,5 miliardi di euro, che corrisponde a una quota di mercato del 30% dell'intero mercato europeo dei giocattoli. Toys for Kidults con le sue aree „Collectibles", „Creative Fantasy" und „Tabletop Games" è posizionato in modo rilevante all'ingresso centrale ed offre una varietà di attività dal vivo da parte di esperti promotori di giochi. Anche i ToyTrends beneficiano dell'attraente posizione all'ingresso centrale. Essi sono stati individuati, insieme ai membri del TrendCommittee di undici paesi, e presentano due temi chiave per il prossimo anno commerciale. Mentre "Anime & Friends" comprende prodotti e temi di licenza del settore Anime e Manga, "Healthy Heroes" si concentra sull'esercizio fisico, la consapevolezza e l'alimentazione sana.

Specials che ispirano

Gli Specials nel padiglione 3A promettono un'ulteriore preziosa ispirazione per la progettazione della propria gamma di prodotti. La New Product Gallery offre una panoramica compatta delle novità degli espositori. L'hotspot per le innovazioni è completato dalle idee creative dei giovani talenti della vicina StartupArea. Anche lo Special Toys go Green è collocato in un nuovo ambiente. Nel padiglione 3C, l'area per i giocattoli sostenibili è collocata in primo piano e offre conoscenze della materia. Inoltre, una nuova area per attività varie contribuisce alla migliore esperienza possibile per i visitatori. Nell'area speciale Sport, Tempo libero, Outdoor (7A), un'area di 500 m2 per le prove incoraggia i visitatori della fiera a provare attivamente i prodotti. Per gli sport con la palla e altri giochi per il tempo libero è disponibile un'area apposita. Per i Ride-Ons, gli scooter e le biciclette c'è una pista di prova con ostacoli e diversi tipi di pavimentazione. Il Chilli Pro Scooter Stunt Show, che si svolge due volte al giorno sull'Halfpipe, è spettacolare.

Trasferimento compatto di conoscenze

Oltre alle innovazioni e al networking, la Spielwarenmesse è anche sinonimo di acquisizione di Toy-Know-how. Il Toy Business Forum lo garantisce da 20 anni. L'area di presentazione festeggia il suo compleanno con un nuova progettazione dello stand e un programma ampliato. Il ToyPitch prende il via il 28 gennaio nell'ambito del PressDay. Gli espositori presentano i loro nuovi prodotti alla stampa in brevi spot efficaci per i media. Ci saranno anche podcast dal vivo con ospiti interessanti. Durante la pausa pranzo, una band e dei food truck invitano i visitatori a fare networking in un'atmosfera rilassata. Nel pomeriggio si tengono presentazioni sulle tendenze nel settore dei giocattoli e della vendita al dettaglio, sull'intelligenza artificiale, sulla digitalizzazione, sulla sostenibilità e sui Kidults. La LicenseLounge, nel foyer dell'NCC Wes, funge da punto di contatto per tutti gli argomenti relativi al settore delle licenze per licenziatari, licenzianti e rivenditori. Il potenziale è enorme: secondo il Global Licensing Industry Study 2023 di Licensing International, le vendite globali di beni e servizi su licenza ammontano a 357 miliardi di dollari. In collaborazione con l'associazione mondiale, la LicenseLounge comprende un'area di networking e i LicenseTalks.

Emozionanti eventi di networking

La Spielwarenmesse offre numerose opportunità di dialogo personale. Uno dei momenti salienti è la cerimonia di premiazione del ToyAward, alla quale i visitatori specializzati potranno assistere dal vivo mercoledì 29 gennaio. I vincitori dell'importante premio del settore in sei diverse categorie di prodotti saranno presentati a partire dalle 10.30 nel Toy Business Forum. Gli appassionati di automodelli vivranno un'anteprima speciale giovedì 30 gennaio. Con una cerimonia di ammissione nella Model Car Hall of Fame (MCHOF) la comunità dei Diecast di hobbyDB - il database di oggetti da collezione in più rapida crescita al mondo - onora i pionieri dell'industria dell'automodellismo. A partire dalle 18.00, gli espositori invitano i visitatori della Spielwarenmesse alla RedNight presso i loro stand in vari padiglioni per concludere il terzo giorno di fiera con un buon drink, specialità culinarie e buona musica, favorendo così la conoscenza reciproca. Venerdì 31 gennaio, Internationale Spieleerfindermesse – Game Inventors Convention è il luogo d'incontro esclusivo per la comunità mondiale dei giochi. Autori provenienti da 19 Paesi presenterano i loro prototipi ai team editoriali degli editori di giochi, alla stampa e ai creatori di contenuti in 150 tavoli al livello 1 di NCC Mitte. In seguito, il GamingHour incoraggia le persone a festeggiare, fare rete e continuare a giocare. Per i rappresentanti dei media già nel primo giorno della fiera c'è molto su cui riferire. Al PressDay, gli espositori sono invitati a mettere in evidenza i loro nuovi prodotti direttamente nei loro stand con azioni pubblicitarie accattivanti.

"Con tendenze innovatrici e nuove potenzialità, la Spielwarenmesse fornisce a tutti i partecipanti stimoli decisici per l'anno prossimo. I nostri diversi formati sottolineano anche l'aspetto umano. Creano esperienze indimenticabili che rafforzano la coesione della comunità internazionale del giocattolo", riassume Christian Ulrich.

I gruppi di prodotti della Spielwarenmesse® Padiglione Bambole, peluche 1 Articoli scolastici, cancelleria, design creativo 2 Giocattoli in legno, giocattoli in materiali naturali 3, 3A Articoli per neonati e bambini piccoli 3 C Prodotti lifystyle 1, 3C Giocattoli tecnici, giocattoli educativi, giocattoli d'azione 4, 4A, 5, 6 Giocattoli elettronici 4A Modellismo ferroviario e modellismo 7 Servizi per rivenditori e produttori 7 Sport, tempo libero, outdoor 7, 7A Articoli per feste, carnevale, fuochi d'artificio 9 Giochi, libri, apprendimento ed esperimenti 10.0, 10.1, foyer 10 Gruppo multisettoriale 11.0, 11.1, 12.0, 12.

Spielwarenmesse®

È l'evento globale leader del settore: la Spielwarenmesse®. All'evento B2B, sia i principali operatori che le start-up presentano dal vivo a Norimberga le loro innovazioni e tendenze ai rivenditori di tutto il mondo. Nel luogo d'incontro più importante per loro, i partecipanti non solo hanno a disposizione una gamma completa di prodotti, ma ricevono anche molti impulsi per la loro attività quotidiana, così come preziose conoscenze del settore ed un utile orientamento al mercato. Inoltre, la piattaforma digitale multifunzionale Spielwarenmesse® e la rivista elettronica "Spirit of Play" forniscono, durante tutto l'anno, argomenti, analisi ed approfondimenti su tutti gli aspetti del gioco. Il nome Spielwarenmesse® è protetto come marchio denominativo in Germania dal 2013.

Appuntamento: Spielwarenmesse® da martedì 28 gennaio a sabato 1 febbraio 2025

Press Contact: Scarlett Wisotzki, Director Communications, Spielwarenmesse eG,

Phone: +49 911 99813-33, Mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2602750/Spielwarenmesse_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2602706/Spielwarenmesse_2025_Logo.jpg