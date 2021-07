Le meilleur barman du monde enfin désigné

L'heureux lauréat a déclaré : -- Je n'arrive pas à croire que j'ai gagné ! Tous les barmans ont été incroyables et c'est extraordinaire d'être choisi comme le vainqueur de cette année, après l'année que nous avons traversée. Quand j'ai commencé à être barman, je ne pensais pas que ce parcours me mènerait jusqu'ici. J'ai simplement été inspiré par la communauté et la créativité de toutes les personnes autour de moi, c'était contagieux et bientôt je suis tombé amoureux de ce métier et des opportunités qu'il offre. Cela m'a donné la volonté et la détermination de rechercher les meilleurs professionnels auprès desquels je pouvais apprendre et c'est ce qui m'a amené jusqu'ici aujourd'hui. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à ce voyage. Désormais, je veux inspirer les futurs barmen à trouver une carrière et un débouché créatif dans le monde extraordinaire des barmen. »

Un concours virtuel ne signifie pas que les défis étaient moins ambitieux. Les finalistes ont été invités à créer un highball Johnnie Walker qui reflète les saveurs et la culture de leur ville d'origine. Ils devaient également organiser une masterclass sur la préparation d'un cocktail World Class Tanqueray n° 10 chez soi, concevoir un cocktail de vodka Ketel One qui aurait un impact positif sur l'environnement et porterait en son cœur un sentiment de communauté, et de proposer un Don Julio original aux inspirations souterraines. La semaine s'est terminée par un défi spécial « Malts », à préparer rapidement avec The Singleton et Talisker, qui a non seulement permis de mettre à l'épreuve l'efficacité des finalistes, mais également la qualité et la conception de leurs cocktails.

Simon Earley, responsable mondial du concours World Class de Diageo, a déclaré : « Notre toute première finale virtuelle World Class Global Final a connu un énorme succès et a donné lieu à l'une des compétitions les plus novatrices et créatives que nous ayons jamais vues. Les juges ont été époustouflés par la créativité et l'originalité de James Grant, créant boissons et cocktails incroyables pour une expérience extraordinaire, qu'elle soit visuelle, virtuelle ou en personne. Cette victoire est amplement méritée et je suis très heureux de commencer à travailler avec lui en tant qu'ambassadeur World Class au cours de l'année à venir. »

L'innovation a été au cœur de cette compétition entièrement virtuelle, avec un centre de production et de diffusion basé dans un studio londonien, une sélection de juges locaux, et des « avatars » pour les barmen en compétition, chargés de mélanger les cocktails de chaque concurrent tandis que le finaliste à l'écran préparait et présentait les boissons aux juges en direct de leur propre pays. Cette idée inédite a permis au jury d'experts d'anciens lauréats, de mixologues primés, d'écrivains et de journalistes de spiritueux de goûter et de critiquer les cocktails en temps réel, et d'expérimenter ces créations comme ils l'auraient fait lors d'un événement réel.

La semaine fut palpitante : outre une diffusion en direct de la compétition, un itinéraire riche en expériences virtuelles immersives a été proposé aux téléspectateurs, qui pouvaient s'y plonger en ligne. Les interventions étaient variées. Citons notamment l'acteur et partenaire mondial de Tanqueray n° 10, Stanley Tucci, qui a rencontré son maître World Class en la personne du juge et directeur de mixologie World Class à The Connaught, Ago Perrone. Nous pouvons également mentionner une discussion dynamique entre certains des principaux acteurs de l'industrie sur l'avenir de la socialisation, mettant en vedette le responsable international de l'innovation numérique de Diageo, Benjamin Lickfett, et le pionnier des boissons, Ryan Chetiyawardana, alias M. Lyan.

Pedro Mendonça, directeur de Global Reserve de Diageo, a déclaré : « World Class est un festival extraordinaire de créativité et d'expériences. Que ce soit chez les concurrents ou lors des expériences virtuelles Taste of the Future, nous avons pu voir comment la culture des boissons évolue et c'est passionnant. C'était également fantastique de voir un tel engagement de la part de nos finalistes, juges et amis à promouvoir la consommation positive d'alcool, un objectif clé pour Diageo et toutes ses marques, dans tout ce que nous faisons. »

Le lauréat de cette année, James, est le douzième barman à entrer au Temple de la renommée World Class, et marque aujourd'hui le début d'une nouvelle année passionnante au cours de laquelle les candidats des séries nationales World Class seront évalués, les espoirs 2022 trouveront l'inspiration auprès de leurs aînés et les champions régionaux seront couronnés.

Simon Earley a ajouté : « Depuis plus de 12 mois, l'industrie de l'hôtellerie est l'une des plus durement touchées, mais cette année, elle a fait preuve de créativité et d'innovation, et la camaraderie qui lie notre communauté de barmen est apparue au grand jour. Nous sommes ravis d'avoir pu mettre en valeur une partie de cet esprit dans le cadre de ce concours de calibre mondial.

Depuis son lancement en 2009, Diageo World Class a joué un rôle important, permettant d'inspirer une meilleure consommation et de transformer la culture des cocktails dans le monde entier. Plus de 400 000 barmans partout dans le monde ont été soutenus, formés et inspirés par World Class depuis sa création.

Pour en savoir plus sur World Class et vous tenir au courant des dernières tendances et formations, rendez-vous sur le site www.diageobaracademy.com/en_zz/world-class-/ et suivez @WorldClass.

