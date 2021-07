Se ha elegido al mejor bartender del mundo

James expresó: "¡No puedo creer que haya ganado! Todos los bartenders eran increíbles y merecían ser elegidos como los ganadores de este año; es increíble después del año que tuvimos. Cuando comencé mi profesión de bartender, nunca imaginé llegar hasta aquí. Simplemente me sentí inspirado por la comunidad y la creatividad de todos los que me rodeaban; era contagioso y, al poco tiempo, me había enamorado del oficio y las oportunidades. Me dio el impulso y la determinación para buscar lo mejor en el negocio y donde pudiera aprender, y eso es lo que me permitió llegar hoy hasta aquí. Quiero agradecer a todos aquellos que han formado parte de ese recorrido, y ahora quiero inspirar a los próximos bartenders para que encuentren una carrera y un medio creativo en el extraordinario mundo de la coctelería".

Una competencia virtual no implicaba que los desafíos fueran menos ambiciosos, ya que a los finalistas se les pidió crear un highball de Johnnie Walker que reflejara los sabores y la cultura de su ciudad natal; organizar una clase magistral para preparar en casa un cóctel World Class Tanqueray No. 10; diseñar un cóctel con vodka Ketel One que tuviera como base un impacto ambiental positivo y una sensación de comunidad, y presentar un trago de Don Julio original inspirado en lo oculto. Se concluyó la semana con una ronda final rápida de bebidas con "malta" edición especial utilizando The Singleton y y Talisker, que no solo evaluó la eficiencia de los finalistas, sino también la calidad y el diseño de sus cócteles.

Simon Earley, director global de Diageo World Class, afirmó: "Nuestra primera final global virtual de World Class ha sido un enorme éxito y ha resultado ser una de las competencias más innovadoras y creativas que hemos visto. La creatividad y originalidad de James deslumbraron a los jueces, ya que creó tragos que fueron increíbles de experimentar a nivel visual, virtual y presencial. Se merecen plenamente ser ganadores y realmente me complace comenzar a trabajar con ellos como embajador de World Class el próximo año".

La innovación fue el corazón de esta competencia completamente virtual, con un centro de producción y transmisión ubicado en un estudio de Londres junto con una selección de jueces locales, y se asignaron avatares de los bartenders para mezclar los cócteles de cada competidor, mientras que el finalista en pantalla preparaba y presentaba los tragos a los jueces en vivo desde su propio país. Esta novedosa idea permitió que el panel de expertos de antiguos ganadores, mixólogos galardonados, escritores sobre bebidas y periodistas probaran y analizaran los cócteles en tiempo real, y experimentaran estas creaciones como lo hubieran hecho en un evento de la vida real.

Durante la semana, así como una transmisión en vivo de la competencia, hubo un apretado itinerario de experiencias virtuales inmersivas con las que los espectadores podían interactuar en línea. El contenido incluía desde Stanley Tucci, actor y socio global de Tanqueray No. Ten, reuniéndose con su par de World Class, Ago Perrone, juez de World Class y director de Mixología en el Connaught; hasta una discusión dinámica en el panel entre algunos de los principales activistas de la industria sobre el futuro de la socialización, en la que participaron Benjamin Lickfett, director global de Innovación Digital de Diageo, y Ryan Chetiyawardana, conocido como el Sr. Lyan, pionero de las bebidas.

Pedro Mendonça, director global de Reserve, expresó: "World Class es un extraordinario festival de creatividad y experiencias. Desde los competidores hasta las experiencias virtuales de Taste of the Future, pudimos observar cómo evoluciona la cultura de las bebidas, y es emocionante. También fue fantástico ver el compromiso de nuestros finalistas, jueces y amigos para promover el consumo positivo de bebidas alcohólicas, un enfoque clave para Diageo y todas sus marcas en todo lo que hacemos".

James, el ganador de este año, es el duodécimo bartender que ingresa al Salón de la Fama de World Class, y hoy marca el inicio de 12 meses emocionantes en los que será juez en eliminatorias nacionales de World Class, al inspirar a los candidatos de 2022 y coronar a los campeones regionales.

Simon Earley agregó: "Durante más de 12 meses, la industria hotelera ha sido una de las más afectadas, pero lo que este año ha demostrado es la creatividad, la innovación y la camaradería que se vive dentro de nuestra comunidad de bartenders, por eso nos complace haber podido mostrar solo parte de este espíritu dentro de la competencia de World Class.

Desde su lanzamiento en 2009, Diageo World Class ha desempeñado un papel importante para inspirar un mejor consumo de bebidas alcohólicas y transformar la cultura del cóctel en todo el mundo. Más de 400.000 bartenders a nivel mundial han recibido apoyo, capacitación e inspiración de parte de World Class desde sus inicios.

FUENTE Diageo World Class Bartender of the Year Global Finals

