Le Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC) s'associe à Dassault Systèmes : l'hydrogène et l'IA au service d'une innovation imbattable

KAOHSIUNG, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les industries mondiales se rapprochent à grands pas du double objectif de transformation de l'IA et d'émissions nettes de carbone nulles, le Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC) a officiellement signé, le 15 avril, un protocole d'accord (MOU) avec le leader mondial des logiciels de développement industriel, l'entreprise française Dassault Systèmes.

MIRDC and Dassault Systèmes MOU signing ceremony

L'accord a été signé par la présidente du MIRDC Chia-Ru LIU et par Sebastien GAUTIER, VP des ventes et du marketing SIMULIA de Dassault Systèmes, en présence de l'ambassadeur Pei-ChihHAO du Bureau de représentation de Taipei en France. Ce partenariat souligne l'engagement du gouvernement en faveur de la coopération technique entre Taïwan et la France et signale une démarche agressive visant à introduire des technologies d'IA de premier plan au niveau mondial pour soutenir la R&D industrielle nationale.

Technologie des jumeaux virtuels : façonner l'avenir de l'industrie

Basé en France, Dassault Systèmes est le leader mondial des logiciels de simulation et d'analyse 3D. Sa technologie de base, les « jumeaux virtuels » fournit aux entreprises des environnements de simulation numérique précis. Grâce à la plateforme hautement intégrée 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes réalise des simulations scientifiques de propriétés physiques complexes, aidant les grandes marques des secteurs de l'aérospatiale, des semi-conducteurs et de l'énergie à innover en matière de produits et à assurer leur durabilité.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, les deux parties donneront la priorité à une collaboration approfondie dans des domaines techniques clés, notamment :

l'analyse de la durée de vie des matériaux et composants hydrogène haute pression,

l'analyse thermique pour les serveurs d'IA.

Focus stratégique : énergie verte et infrastructure IA

Dans le domaine de l'énergie hydrogène haute pression, le MIRDC utilisera les modèles d'essai de fatigue de l'hydrogène haute pression et d'analyse des matériaux développés conjointement avec l'institut de recherche français CETIM. En les intégrant à la technologie des jumeaux virtuels de Dassault Systèmes et à la plateforme hautement intégrée 3DEXPERIENCE, qui offre des capacités de simulation et d'analyse précises, le partenariat aidera la chaîne d'approvisionnement en hydrogène de Taïwan à mettre au point des composants d'équipement plus durables et plus sûrs.

En ce qui concerne les serveurs d'IA, l'accent est mis sur la gestion thermique des serveurs. En réponse à la demande croissante de calcul haute performance (HPC), le MIRDC associera son expertise aux technologies de simulation thermique sur la plateforme 3DEXPERIENCE. En s'appuyant sur diverses technologies d'IA générative, la collaboration vise à développer des solutions de gestion thermique des serveurs haut de gamme et à mettre en œuvre des stratégies optimisées de gestion de l'énergie. Le MIRDC continue de remplir sa mission, qui consiste à mettre en relation les technologies internationales pour renforcer la compétitivité mondiale, en aidant les entreprises taïwanaises à créer des écosystèmes techniques de nouvelle génération.

Renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale

Chia-Ru LIU, présidente du MIRDC, a déclaré que le Centre était spécialisé depuis longtemps dans les matériaux métalliques de précision et les technologies de transformation. La collaboration avec Dassault Systèmes permet non seulement de valider les capacités de R&D du MIRDC sur la scène internationale, mais aussi de donner aux fabricants taïwanais les moyens d'innover en utilisant les outils d'IA les plus récents du monde.

À l'avenir, le Centre élargira son champ d'action en matière de R&D avec Dassault Systèmes afin de répondre aux demandes de l'industrie, en guidant les acteurs nationaux depuis les matières premières et les composants clés jusqu'aux modules de systèmes, dans la réalisation d'une transformation pilotée par l'IA. Cela renforcera la compétitivité des industries taïwanaises au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale et créera une dynamique pour la prochaine vague de croissance économique.

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