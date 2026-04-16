-Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC) se asocia con Dassault Systèmes: Impulsados por el hidrógeno y la IA para una innovación inigualable

KAOHSIUNG, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que las industrias globales avanzan hacia el doble objetivo de la transformación mediante IA y la neutralidad de emisiones de carbono, el Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC) firmó el 15 abril un Memorando de Entendimiento (MOU) con Dassault Systèmes, líder mundial en software para el desarrollo industrial.

MIRDC and Dassault Systèmes MOU signing ceremony

El acuerdo fue firmado por la presidenta del MIRDC, Chia-Ru LIU, y Sebastien GAUTIER, vicepresidente de Ventas y Marketing de SIMULIA de Dassault Systèmes, en presencia del embajador Pei-ChihHAO de la Oficina de Representación de Taipéi en Francia. Esta alianza subraya el compromiso del gobierno con la cooperación técnica entre Taiwán y Francia y representa una iniciativa decidida para introducir tecnologías de IA líderes a nivel mundial que impulsen la I+D industrial nacional.

Tecnología de Gemelos Virtuales: Dando forma al futuro de la industria

Con sede en Francia, Dassault Systèmes es líder mundial en software de simulación y análisis 3D. Su tecnología principal, el "Gemelo Virtual", proporciona a las empresas entornos de simulación digital precisos. A través de la plataforma 3DEXPERIENCE, altamente integrada, Dassault Systèmes realiza simulaciones científicas de propiedades físicas complejas, ayudando a marcas líderes en los sectores aeroespacial, de semiconductores y energético a lograr la innovación y la sostenibilidad de sus productos.

En virtud de este Memorando de Entendimiento, ambas partes priorizarán una estrecha colaboración en áreas técnicas clave, entre las que se incluyen:

Análisis de la vida útil de materiales y componentes de hidrógeno a alta presión

Análisis térmico de servidores de IA

Enfoque estratégico: Energía verde e infraestructura de IA

En el campo de la energía de hidrógeno a alta presión, MIRDC utilizará los modelos de análisis de materiales y pruebas de fatiga de hidrógeno a alta presión desarrollados conjuntamente con el instituto de investigación francés CETIM. Al integrarlos con la tecnología de Gemelo Virtual de Dassault Systèmes y la plataforma 3DEXPERIENCE, altamente integrada y que proporciona capacidades precisas de simulación y análisis, esta colaboración ayudará a la cadena de suministro de hidrógeno de Taiwán a desarrollar componentes de equipos más duraderos y seguros.

Respecto a los servidores de IA, la atención se centra en la gestión térmica del servidor. En respuesta a la creciente demanda de computación de alto rendimiento (HPC), MIRDC combinará su experiencia con tecnologías de simulación térmica en la plataforma 3DEXPERIENCE. Mediante el uso de diversas tecnologías de IA generativa, esta colaboración busca desarrollar soluciones avanzadas de gestión térmica para servidores e implementar estrategias optimizadas de gestión energética. MIRDC continúa cumpliendo su misión de conectar la tecnología internacional para mejorar la competitividad global, ayudando a las empresas taiwanesas a construir ecosistemas tecnológicos de próxima generación.

Fortalecimiento de la resiliencia de la cadena de suministro global

La presidenta de MIRDC, Chia-Ru LIU, afirmó que el Centro se ha especializado desde hace tiempo en materiales metálicos de precisión y tecnología de procesamiento. La colaboración con Dassault Systèmes no solo valida las capacidades de I+D del MIRDC a nivel mundial, sino que también impulsa a los fabricantes taiwaneses a innovar utilizando las herramientas de IA más avanzadas del mundo.

En adelante, el Centro ampliará su ámbito de I+D con Dassault Systèmes para satisfacer las demandas industriales, guiando a los actores nacionales, desde materias primas y componentes clave hasta módulos de sistemas, hacia una transformación impulsada por la IA. Esto fortalecerá la competitividad de las industrias de Taiwán dentro de la cadena de suministro global e impulsará la próxima ola de crecimiento económico.

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