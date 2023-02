Le mineur à énergie solaire tout-en-un pour tous types de minage de crypto-monnaies

LONDRES, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- Dombey Electrics Co. ( www.dombbit.com ), une entreprise d'électricité britannique, a lancé la machine de minage de cryptomonnaies tout-en-un. Il s'agit du mineur de crypto-monnaies à énergie solaire lancé récemment par Dombey Electrics appelé Dompre.

Dompre

Le Dompre, conçu par Dombey Electrics - https://dombbit.com/ - un mineur de cryptomonnaies à énergie solaire, est un nouveau produit sur le marché. Il fonctionne avec une quantité minimale de lumière solaire. Il fonctionne pendant 15 heures après la charge complète initiale à l'électricité et pendant 18 heures au soleil. En outre, il a été conçu à l'aide du meilleur MSI Afterburner afin de consommer le moins d'énergie possible et de fonctionner avec toutes les versions de Windows.

Le Dompre (Dombey Previa), un type de machine capable de miner simultanément le BTC et l'Ethereum tout en consommant moins d'énergie, a été présenté en octobre 2022. Il dispose de deux sources d'énergie, de sorte qu'il peut être rechargé en utilisant aussi bien l'électricité que le soleil. Elles sont fabriquées à base de cellules photovoltaïques, qui sont plus solides et plus durables. Le produit est couvert par une garantie de cinq ans. Son expédition dans le monde entier ne coûte rien. Parcourez les produits ici. www.dombbit.com/products .

Bien que le Bitcoin et l'Ethereum soient tous deux des crypto-monnaies, leurs objectifs de développement sont bien distincts. Afin d'offrir une méthode sûre et décentralisée de stockage et de transfert de valeur, le Bitcoin a été développé comme une monnaie numérique décentralisée. L'Ethereum, quant à lui, a été développé comme une plateforme décentralisée permettant de développer des applications décentralisées (dApps) et d'exécuter des contrats intelligents.

Il existe quelques différences entre l'Ethereum et le Bitcoin, et l'une d'entre elles est la fonction. Comme indiqué précédemment, la principale fonction du Bitcoin est de fonctionner comme une monnaie numérique, tandis que l'Ethereum sert de cadre pour le développement d'applications décentralisées. Deuxièmement, la technologie blockchain est également l'une d'entre elles. La blockchain de l'Ethereum est plus adaptable et permet des transactions et des calculs plus compliqués que celle du Bitcoin, bien que les deux monnaies utilisent cette technologie.

À propos de Dombey Electrics Corporation

Dombey Electrics Co. a été fondée en 2010 par un groupe d'électriciens et de professionnels, et l'entreprise est actuellement l'un des principaux fournisseurs de solutions électriques. Elle est très fière de sa capacité à fabriquer des produits électriques uniques qui peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur. Plusieurs percées technologiques permettent également d'utiliser des appareils électriques pour des activités moins dangereuses.

Les articles peuvent être retournés instantanément et remplacés, et l'acheteur remboursé dans le délai prévu en cas de problèmes de livraison, de casse, de dommages ou si la machine n'est pas traitée correctement par les sociétés de livraison. Pour plus d'informations sur les conditions de retour, veuillez consulter le site www.dombbit.com/faqs/ .

