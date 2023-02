O minerador all in one movido a energia solar para todas as formas de mineração de criptomoedas

LONDRES, 16 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Dombey Electrics Co. (www.dombbit.com), uma empresa elétrica do Reino Unido, lançou a máquina de mineração criptográfica completa. Incluindo o recém-lançado minerador de criptomoedas alimentado por energia solar pela Dombey Electrics, chamado Dompre.

Dompre

O Dompre, fabricado pela Dombey Electrics - https://dombbit.com/ - um minerador de criptomoedas alimentado por energia solar, é um novo produto no mercado. Ele opera com a menor quantidade possível de luz solar. Opera por 15 horas após a carga total inicial usando eletricidade e por 18 horas ao usar pouco sol. Além disso, foi criado usando o top MSI Afterburner para consumir a menor quantidade de energia e trabalhar com qualquer versão do Windows.

O Dompre (Dombey Previa) um tipo de máquina que pode minerar simultaneamente BTC e Ethereum, e ainda utiliza menos energia, foi introduzido em outubro de 2022. Possui duas fontes de energia, portanto, pode ser carregado usando eletricidade e sol. São construídos de células fotovoltaicas, mais fortes e duráveis. A garantia é de cinco anos. O envio é gratuito para todo o mundo. Navegue pelos produtos aqui. www.dombbit.com/products.

Embora Bitcoin e Ethereum sejam criptomoedas, suas metas de desenvolvimento foram distintas. Para oferecer um método seguro e descentralizado de armazenamento e transferência de valor, o Bitcoin foi desenvolvido como um dinheiro digital descentralizado. Por outro lado, o Ethereum foi desenvolvida como uma plataforma descentralizada para o desenvolvimento de aplicativos descentralizados (dApps) e a realização de contratos inteligentes.

Existem algumas diferenças entre Ethereum e Bitcoin, e uma delas é a função: como indicado anteriormente, a principal função do Bitcoin é funcionar como um dinheiro digital, enquanto o Ethereum serve como uma estrutura para o desenvolvimento de aplicativos descentralizados. Em segundo lugar, a tecnologia de blockchain também é uma delas. O blockchain do Ethereum é mais adaptável e permite transações e cálculos mais complexos do que os do Bitcoin, apesar do fato de que ambas as moedas empregam essa tecnologia.

Sobre a Dombey Electrics Corporation

A Dombey Electrics Co. foi fundada em 2010 por um grupo de eletricistas e profissionais e atualmente é um fornecedor líder de soluções elétricas. Eles têm muito orgulho de sua capacidade de produzir produtos elétricos exclusivos que podem ser usados tanto em ambientes internos quanto externos. Vários avanços tecnológicos também possibilitaram o uso de eletrodomésticos para atividades menos perigosas.

Os itens podem ser devolvidos e substituídos instantaneamente, e o comprador reembolsado dentro do prazo estipulado em caso de problemas de entrega, quebra, danos ou caso a máquina não seja tratada adequadamente pelas empresas de entrega. Veja os detalhes sobre os termos de devolução aqui para mais informações www.dombbit.com/faqs/.

