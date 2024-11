Le ministère britannique des affaires et du commerce annonce les lauréats des prix Unicorn Kingdom Pathfinder Awards, qui soutiennent la nouvelle génération d'entreprises en pleine croissance dans le domaine de la technologie

Quatre entreprises technologiques ont été désignées lauréates des Unicorn Kingdom Pathfinder Awards (UKPA) dans des catégories innovantes telles que l'IA et la cybersécurité.

Le programme a pour but de favoriser l'éclosion des entreprises de taille moyenne les plus talentueuses au monde, au sein de l'écosystème technologique du Royaume-Uni et de les aider à s'implanter dans l'économie britannique.

Le Royaume-Uni compte plus de licornes que la France et l'Allemagne réunies et reste une destination de choix pour les entreprises technologiques du monde entier.

LONDRES, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Quatre entreprises technologiques innovantes qui s'attaquent à des défis allant de la connexion des patients cancéreux aux essais cliniques à l'amélioration de la résistance des systèmes informatiques contre les cyber-attaques, ont été désignées lauréates des Unicorn Kingdom Pathfinder Awards (UKPA) - les prix internationaux les plus important du ministère des affaires et du commerce pour les entreprises en pleine croissance du secteur de la technologie.

Les prix, organisés par le ministère des affaires et du commerce offrent une occasion unique de découvrir les entreprises technologiques les plus prometteuses et s'appuient sur le succès des Tech Rocketship Awards du Royaume-Uni en 2023, qui ont permis d'investir 67,4 millions de livres sterling dans le pays.

Le gouvernement s'attache à faire du Royaume-Uni un pôle d'attraction pour les investisseurs et les entreprises internationales de toutes formes et de toutes tailles. Ces prix rappellent que le Royaume-Uni est un endroit idéal pour faire des affaires et contribuent à créer de nouvelles opportunités d'investissement et de croissance.

Les finalistes ont été sélectionnés dans quatre catégories : IA, cybersécurité, technologie de mobilité connectée et automatisée (CAM) et solutions de commerce numérique.

Les lauréats ont été annoncés hier au siège de LinkedIn à Londres, où les 10 finalistes ont présenté leur projet à un panel de juges de premier plan issus du secteur de la technologie. Ils ont également écouté l'entrepreneur Alpesh B Patel OBE lors d'une discussion informelle, aux côtés des intervenants Envisionit Deep AI et Shopline - deux entreprises qui ont réussi à s'implanter au Royaume-Uni.

Les lauréats participeront également à une table ronde dans la résidence du premier ministre, au No10, pour discuter de leur succès lors de la remise des prix et explorer les moyens selon lesquels le Royaume-Uni peut maintenir sa position en tant que destination de choix pour le développement d'une entreprise.

Gareth Thomas, ministre des petites entreprises, a déclaré :

« Nous avons un secteur technologique florissant d'une valeur de plus de 1 milliard de dollars, et nos prix Pathfinder sont essentiels pour encourager davantage d'entreprises technologiques du monde entier à s'implanter au Royaume-Uni. »

« Non seulement le Royaume-Uni compte plus de licornes que la France et l'Allemagne réunies, mais notre pays continue d'être une destination de choix pour les entreprises technologiques du monde entier qui viennent s'y implanter et y réussir. »

Les lauréats des UKPA recevront un programme de croissance sur mesure pour développer leur entreprise au Royaume-Uni, avec le soutien de spécialistes de premier plan du secteur industriel et gouvernemental ainsi que l'expertise du Global Entrepreneur Programme du ministère des affaires et du commerce

Lauréats :

IA : Massive Bio - une plateforme pilotée par l'IA reliant les patients cancéreux aux essais cliniques biopharmaceutiques. L'objectif principal est d'orienter les personnes atteintes d'un cancer vers des essais cliniques correspondant quasiment exactement à leur état spécifique grâce à une analyse précise et rapide.

une plateforme pilotée par l'IA reliant les patients cancéreux aux essais cliniques biopharmaceutiques. L'objectif principal est d'orienter les personnes atteintes d'un cancer vers des essais cliniques correspondant quasiment exactement à leur état spécifique grâce à une analyse précise et rapide. Cybersécurité : CyLock - fournit une solution simple pour tester la résistance des systèmes informatiques aux cyber-attaques, facilitant ainsi la mise en place de solutions prêtes à l'emploi pour les clients afin de surmonter les vulnérabilités en matière de cybersécurité.

- fournit une solution simple pour tester la résistance des systèmes informatiques aux cyber-attaques, facilitant ainsi la mise en place de solutions prêtes à l'emploi pour les clients afin de surmonter les vulnérabilités en matière de cybersécurité. Solutions numériques pour le commerce : Grubtech - permet aux restaurants et aux chaînes de magasins d'alimentation d'adopter des capacités omnicanales sans avoir à modifier les solutions de base telles que les points de vente.

permet aux restaurants et aux chaînes de magasins d'alimentation d'adopter des capacités omnicanales sans avoir à modifier les solutions de base telles que les points de vente. Mobilité connectée et automatisée : Bottobo - se spécialise dans le développement de solutions robotiques conçues pour rationaliser les processus industriels et améliorer l'efficacité opérationnelle. L'entreprise se concentre principalement sur les robots mobiles autonomes (AMR) et les plates-formes logicielles qui révolutionnent la manière dont les entrepôts et les centres de distribution remplissent les commandes.

Cagatay Culcuoglu, cofondateur et directeur de la technologie chez Massive Bio, a déclaré :

« C'est formidable de remporter le prix UKPA pour l'IA. Le Royaume-Uni est un endroit idéal pour l'expansion mondiale et les opérations commerciales. Nous sommes impatients de renforcer notre présence dans les pays du Commonwealth avec le soutien du ministère des affaires et du commerce ministère des affaires et du commerce et d'aider les patients cancéreux à identifier les essais cliniques appropriés. »

Diego Padovan, directeur général de CyLock, a déclaré :

« Dans le domaine de la cybersécurité, la confiance est essentielle pour fournir les produits. Ce type de concurrence est essentiel pour instaurer un climat de confiance avec nos clients. »

Mohamed Hamedi, cofondateur et directeur de la technologie chez Grubtecha déclaré :

« C'est formidable d'avoir le Royaume-Uni comme base pour accélérer notre expansion mondiale. Merci au ministère des affaires et du commerce de nous avoir aidés à ouvrir des portes, à supprimer des obstacles et à nous aider à démarrer. »

Sancak Gülgen, cofondateur de Bottobo, a déclaré :

« Nous apprécions vraiment le soutien du gouvernement britannique aux startups et aux futures licornes. Le plus important est de disposer d'un plan clair pour les besoins futurs de la technologie et que ce plan nous accorde la priorité. »

L'augmentation des investissements est une mission au cœur de ce gouvernement. La Grande-Bretagne est de retour et ouverte aux affaires, et notre secteur technologique florissant, qui pèse déjà 1,1 milliard de dollars, montre que le Royaume-Uni est une destination de choix pour les investissements.

Le Royaume-Uni est l'une des trois seules économies au monde à posséder un secteur technologique d'un milliard de dollars, juste derrière les États-Unis et la Chine, et nous encourageons davantage d'entreprises technologiques à venir s'installer au Royaume-Uni et à y exercer leurs activités.

Notre nouvelle stratégie industrielle sera internationale dès le départ, en s'inspirant des meilleurs résultats obtenus à l'échelle mondiale. Elle s'appuiera sur les atouts du Royaume-Uni pour aider encore plus d'entreprises internationales à prospérer sur notre marché. C'est pourquoi le numérique et la technologie sont l'un de nos secteurs de croissance qui seront au cœur de la stratégie.

Liste complète des finalistes :

AI :

Massive Bio - Une plateforme pilotée par l'IA qui relie les patients atteints de cancer aux essais cliniques biopharmaceutiques.

Pix Force - Spécialisé dans le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle appliqués à la vision par ordinateur.

Westwell - L'une des premières entreprises chinoises à développer des camions porte-conteneurs autonomes.

Tessact - Une entreprise de technologie vidéo IA qui utilise des technologies de reconnaissance vidéo basées sur des systèmes avancés d'apprentissage automatique.

Solutions numériques pour le commerce :

Gallarus Industry Solutions - Fournit des solutions pour les machines intelligentes, les technologies de l'information et les technologies de l'information qui facilitent la prise de décisions intelligentes par les clients.

Grubtech - Permet aux restaurants et aux chaînes de magasins d'alimentation d'adopter des capacités omnicanales sans avoir à modifier les solutions de base telles que les points de vente.

Mobilité connectée et automatisée (CAM) :

MooVita - Propose des solutions de mobilité intelligente à des véhicules autonomes en état de marche pour les municipalités urbaines du monde entier.

Bottobo - Spécialisé dans le développement de solutions robotiques conçues pour rationaliser les processus industriels et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Cybersécurité :

CyLock - Plateforme de cybersécurité SaaS B2B alimentée par l'IA qui analyse tout système informatique automatiquement et à distance sans besoin de connaissances techniques, d'installation, de configuration ou de maintenance.

Cyberdes - Cyberdes fournit des semi-conducteurs dans le domaine de la cybersécurité.

Le jury d'experts était composé de John Edwards , directeur des investissements du ministère des affaires et du commerce , de Tim Kay , conseiller scientifique en chef adjoint, de Lyuba Guk , cofondatrice de Blue Lake VC et d'Ellie Steel, directrice des opérations du Founders Forum.

