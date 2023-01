Le ministère de l'industrie et des ressources minérales clôture la deuxième édition du Forum des minéraux du futur

La conférence a mis en évidence la nécessité pour le monde de renforcer le dialogue et la coopération afin de répondre à la future demande de minéraux stratégiques

RIYAD, Arabie Saoudite, 14 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales (MIM) a annoncé la clôture du deuxième Forum des minéraux du futur (FMF), qui s'est tenu sous le patronage du Gardien des deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud.

Dans son discours de clôture, l'hôte du forum, S.E. le ministre de l'industrie et des ressources minérales, Bandar Alkhorayef, a remercié le Gardien des deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz, et Son Altesse Royale le prince Mohammed bin Salman, prince héritier et premier ministre, pour leur soutien et leur parrainage du Forum des minéraux du futur, ainsi que pour leur intérêt et leur soutien continu pour le renforcement du secteur minier dans le Royaume.

S.E. Alkhorayef a déclaré que le succès du Forum se reflétait dans les idées, les suggestions et les discussions présentées par tous les participants, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Annonçant que le ministère organisera certainement une troisième édition du Forum des minéraux du futur et les autres éditions à venir, il a souligné la nécessité d'aller de l'avant dans le développement du secteur minier en s'appuyant sur les principaux piliers que sont la poursuite du dialogue et le renforcement de la coopération entre les différents pays dans ce domaine.

Les panels du Forum ont exploré un certain nombre de sujets tels que l'avenir du secteur minier, ses contributions au développement des sociétés, la promotion de systèmes énergétiques durables et propres, et l'attraction de méga-investissements directs dans le secteur minier de la région.

Le Forum a vu la signature de 60 accords et protocoles d'accord dans le domaine de l'industrie minière et des minéraux entre un certain nombre d'agences gouvernementales, de sociétés et d'institutions participantes. Ces accords et protocoles d'accord portaient sur l'exploration minière, la technologie, les communications, l'application de normes de durabilité, la certification et l'industrialisation du secteur minier.

Les délégués ont voté en faveur d'un plus grand nombre de Forums des minéraux du futur, qui agiraient comme un catalyseur pour un investissement rapide dans le secteur, en particulier à la lumière de la demande dramatiquement croissante de minéraux aujourd'hui et à l'avenir, en raison des demandes industrielles modernes, notamment en ce qui concerne la fourniture des minéraux nécessaires pour fournir de l'énergie renouvelable à l'avenir, et pour les produits écologiques tels que les voitures électriques.

