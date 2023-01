Ministério da Indústria e Recursos Minerais encerra a segunda edição do Fórum de Minerais do Futuro

A conferência destacou a necessidade mundial de mais diálogo e cooperação para atender a demanda futura por minerais estratégicos

RIAD, Arábia Saudita, 14 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Ministério da Indústria e Recursos Minerais (MIM) anunciou o encerramento do segundo Fórum de Minerais do Futuro (FMF), realizado sob o patrocínio do guardião das Duas Mesquitas Sagradas, Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Em seu discurso de encerramento, o anfitrião do Fórum e Ministro da Indústria e Recursos Minerais, SE Bandar Alkhorayef, agradeceu ao guardião das Duas Mesquitas Sagradas, Rei Salman bin Abdulaziz, e a Sua Alteza Real, o Príncipe Mohammed bin Salman, Príncipe Herdeiro e Primeiro Ministro, por seu apoio e patrocínio do Fórum de Minerais do Futuro e seu interesse e ajuda contínua para o fortalecimento do setor de mineração no Reino.

SE Alkhorayef disse que o sucesso do Fórum se refletiu nas ideias, sugestões e discussões apresentadas por todos os participantes, nacionais e estrangeiros. Anunciando que o Ministério realizará uma terceira edição do Fórum de Minerais do Futuro e outras em curso, ele destacou a necessidade de avançar no desenvolvimento do setor de mineração com base em pilares fundamentais que incluem o diálogo contínuo, fortalecendo, assim, a cooperação entre vários países nesse campo.

Os painéis do Fórum exploraram vários temas, como o futuro do setor de mineração, suas contribuições para o desenvolvimento das sociedades, a promoção de sistemas de energia limpa e sustentável e a atração de megainvestimentos diretos para o setor de mineração na região.

O Fórum testemunhou a assinatura de 60 acordos e Memorandos de Entendimento na área de mineração e indústria mineral entre uma série de agências governamentais, empresas e instituições participantes. Esses acordos e Memorandos de Entendimento abrangeram a exploração mineral, tecnologia, comunicações, aplicação de padrões de sustentabilidade, certificação e industrialização do setor de mineração.

Os delegados votaram para a realização de muitos outros Fóruns de Minerais do Futuro, atuando como um catalisador para investimentos rápidos no setor, especialmente à luz da demanda dramaticamente crescente por minerais, agora e no futuro, devido às demandas industriais modernas, especialmente no que diz respeito ao fornecimento dos minerais necessários para fornecer energia renovável no futuro e para produtos verdes, como carros elétricos.

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/1983479/Future_Minerals_Forum1.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/1983478/Future_Minerals_Forum2.jpg

FONTE Future Minerals Forum

