Le ministre d'État à la communication, Devusinh Chauhan, inaugure la nouvelle installation de moulage sous pression de VVDN

S'étendant sur 4 180,63 mètres carrés, la nouvelle installation de moulage sous pression de VVDN est unique en son genre en Inde et a fait l'objet de lourds investissements dans les meilleures machines de leur catégorie. VVDN dispose désormais d'une infrastructure complète - SMT, fabrication de moules, moulage par injection, moulage sous pression, assemblage de produits - et est entièrement équipée pour concevoir et fabriquer de bout en bout des produits de télécommunications, notamment des radios 5G, des MIMO massifs, des points d'accès, des routeurs, des serveurs, etc. Une percée majeure pour un véritable produit MAKE IN INDIA.

Le ministre a également été impressionné par les efforts de VVDN en faveur de l'émancipation des femmes et a félicité l'entreprise d'avoir des femmes de tout le pays travaillant à différents niveaux et apportant une contribution significative.

Puneet Agarwal, PDG et cofondateur de VVDN Technologies, a déclaré : « VVDN Technologies a toujours été un promoteur de la conception et de la fabrication de produits électroniques en Inde, ce qui correspond à la vision du Premier ministre indien, qui souhaite que le Bharat devienne "Atmanirbhar". La visite de l'honorable ministre d'État à la communication dans les locaux de VVDN est une marque d'honneur pour VVDN. Sa visite nous a non seulement inspirés, mais a également insufflé une nouvelle énergie à toute la famille VVDN pour atteindre de nouveaux sommets. Le fait que le ministre d'État aux communications soit venu en personne encourager la fabrication locale de produits dans le domaine des communications mobiles 5G témoigne également de l'engagement du gouvernement Modi. La nouvelle installation de moulage sous pression fait également partie de l'effort 'atmanirbhar bharat' de VVDN qui améliore nos capacités de fabrication et nous permet de réaliser des conceptions complexes plus rapidement et à moindre coût. Avec une installation interne complète, VVDN sera en mesure de répondre à la demande croissante de ses clients dans le monde entier. »

Récemment, VVDN a été approuvé par le gouvernement indien dans le cadre de plusieurs programmes d'incitation liés à la production (PLI) pour la fabrication de matériel informatique, d'équipements de télécommunications et de réseaux et de produits blancs.

À propos de VVDN Technologies :

VVDN est une société d'ingénierie et de fabrication de produits, axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout sur plusieurs marchés verticaux technologiques (5G, centre de données, vision, réseau et Wi-Fi, IoT, Cloud et Apps). Le siège social de VVDN en Inde est situé à Gurgaon, en Inde, et son siège social en Amérique du Nord est situé à San Jose, en Californie, aux États-Unis. VVDN sert des clients internationaux dans plusieurs régions, notamment aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Inde, au Vietnam, en Corée et au Japon. VVDN dispose de 10 centres d'ingénierie de produits en Inde, qui sont entièrement équipés pour concevoir et tester l'ensemble du matériel et des logiciels nécessaires au développement d'un produit ou d'une solution complète. Les 5 sites de production de VVDN sont situés à Manesar, Gurgaon, en Inde, et comprennent une usine SMT, une usine de moulage et d'outillage, une usine de moulage sous pression, une usine d'assemblage de produits et des laboratoires de certification de produits. Les installations d'ingénierie et de fabrication de VVDN sont parfaitement adaptées au développement et à la fabrication de produits destinés aux entreprises, aux consommateurs, à l'industrie et à l'automobile.

Rendez-vous sur www.vvdntech.com pour plus d'informations.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1687280/VVDN_Inauguration.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1531036/VVDN_Technologies_Logo.jpg

