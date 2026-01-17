Le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, dévoile le livre de la Fondation Hinduja sur les anciennes pièces de monnaie de l'Inde du Nord

MUMBAI, Inde, 17 janvier 2026 /PRNewswire/ -- 'Early North India and Its Coinage', un livre publié par Hinduja Foundation, la branche philanthropique du groupe Hinduja, âgé de 110 ans, a été dévoilé par le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, en présence de Shri Jaiveer Singh, ministre du Tourisme et de la Culture, de M. Prakash P. Hinduja, administrateur de la Hinduja Foundation, et de M. Ashok P. Hinduja, président du conseil d'administration de la Hinduja Foundation, et de M. Ashok P. Hinduja. Prakash P. Hinduja, administrateur de la Fondation Hinduja, et M. Ashok P. Hinduja, président de la Fondation Hinduja.

(Devendra Handa, auteur du livre, M. Ashok P. Hinduja, président de la Fondation Hinduja, Shri Yogi Adityanath, ministre en chef du gouvernement de l'Uttar Pradesh, Shri Jaiveer Singh, ministre du tourisme et de la culture du gouvernement de l'Uttar Pradesh et M. Prakash P. Hinduja, administrateur de la Fondation Hinduja, lors du lancement du livre.

Cette publication présente plus de 850 pièces de monnaie de l'Inde du Nord datant de 300 avant notre ère à 300 après notre ère, et constitue la première étude illustrée de l'Inde. Rédigé par l'historien Devendra Handa, l'ouvrage examine des pièces de monnaie post-mauryennes provenant de centres tels que Mathura, Kannauj, Panchal et Kaushambi dans le doab Ganga-Yamuna et dans certaines parties de l'Uttarakhand, du Punjab, de l'Haryana, de l'Himachal Pradesh et du Rajasthan.

Shri Yogi Adityanath, ministre en chef de l'Uttar Pradesh, a déclaré : « Comprendre et préserver l'histoire est une responsabilité nationale, et je félicite la Fondation Hinduja pour cette initiative remarquable. Ce livre met en lumière le tissu économique, culturel et politique des débuts de l'Inde du Nord et souligne l'importance de préserver le patrimoine historique de la région pour les générations futures. Ce livre ne se contente pas d'être une chronique du patrimoine indien, il souligne également les contributions durables de notre civilisation à l'histoire mondiale, ce qui en fait une ressource inestimable. »

M. Ashok P. Hinduja, président de la Fondation Hinduja, , a déclaré : « Je remercie Shri Yogi Adityanath ji d'avoir dévoilé cet ouvrage et d'avoir soutenu l'exposition publique de ces pièces au musée de Lucknow. Les incursions étrangères historiques ont entraîné la perte d'objets et de documents précieux. Fort de ses 110 ans d'histoire en Inde, le groupe Hinduja se considère comme le gardien du patrimoine culturel et civilisationnel du pays et s'engage à préserver l'héritage de l'Inde à travers ce livre et la collection numismatique de la Fondation. »

L'ouvrage présente des formes de pièces, des métaux et des symboles représentant des dieux, des temples et les premières images de Kārttikeya, Śiva et Lakṣmī, offrant ainsi un aperçu du commerce, du pouvoir et de la religion.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2863491/HINDUJA_GROUP_Book_Launch.jpg