Le MIRDC inaugure le Centre de synergie Asie-Pacifique pour le traitement thermique sous vide, afin de faire progresser l'industrie taïwanaise des machines de précision

Taïwan produit des pièces de machines de précision de premier ordre, dont la valeur de production dépasse 20 milliards NT$. Il est technologiquement au même niveau que le Japon en Asie et dispose d'une chaîne d'approvisionnement industrielle complète qui génère un effet de regroupement important. Ce positionnement stratégique a fait de l'île l'un des principaux fournisseurs de composants de précision pour les marchés d'Europe, des États-Unis, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les avantages géographiques distinctifs de l'île et son expertise en matière de fabrication lui permettent d'émerger comme une plaque tournante clé de l'approvisionnement mondial en composants de machines, en particulier au vu de l'augmentation de la demande mondiale dans les secteurs de la machinerie, des véhicules et de l'électronique. La technologie du traitement thermique jouera un rôle crucial dans le développement de composants de précision de grande valeur, offrant des avantages tels qu'un contrôle efficace de la distorsion, des processus économes en énergie et une conception intelligente des équipements. Placé sous la direction du MdAE, le MIRDC a été chargé de faire progresser les techniques de traitement thermique grâce au développement, à la simulation, aux essais et à l'analyse. La collaboration avec le groupe ECM, un leader dans la conception d'équipements de traitement thermique sous vide et le contrôle de précision, renforce encore la capacité de Taïwan à fournir des solutions complètes en matière de matériaux, de processus, de systèmes et d'équipements. Cette collaboration devrait renforcer le rôle de Taïwan dans la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les pièces et composants de précision.

M. Lai, le président du MIRDC, a souligné l'importance du groupe ECM en tant que fournisseur mondial d'équipements, soulignant ses nombreuses collaborations avec plus de 400 entreprises dans 29 pays et régions, ainsi que son importante part de marché internationale. Le MIRDC, a-t-il noté, s'est imposé dans le développement du traitement thermique des composites, des processus à haut rendement énergétique et des essais et vérifications basés sur l'IA, des réalisations récompensées par des prix tels que les R&D100 Awards et les Edison Awards. Spécialisé dans les structures complexes et les composants de transmission de précision, MIRDC utilise l'analyse par simulation du traitement thermique pour identifier les paramètres optimaux du processus, ce qui permet de prédire avec précision la qualité du post-traitement et de faciliter la sélection des paramètres du processus adaptés à des produits spécifiques ou à des besoins fonctionnels avant le début de la production. La précision dimensionnelle supérieure qui en résulte garantit la conformité aux normes internationales. Grâce à ses transferts de technologie et à ses services industriels, le MIRDC a aidé plus de 50 fabricants nationaux, dont Hota, Sha Yang Ye, Ming Shun et New Kailung Gear, à s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement de grands constructeurs automobiles, dont Tesla, Mercedes-Benz, BMW, JLR et Ford, obtenant collectivement des commandes d'une valeur de plus de 600 millions NT$.

Le partenariat entre le MIRDC et le groupe ECM a abouti à la création d'une nouvelle installation, qui sert de plate-forme pilote pour le développement international et profite aux industries nationales. Cette collaboration intègre la trempe au gaz à haute pression impliquant les trois parties : le groupe ECM (équipement et expérience technique), MIRDC (processus) et les acteurs de l'industrie (vérification), favorisant les synergies en matière de technologie, de ressources humaines, de produits et d'applications. Un aspect important de cette alliance stratégique est sa capacité à localiser le processus de développement qui était auparavant externalisé en France. Cette localisation devrait permettre de réduire considérablement les délais de développement, qui passeront de 1 à 2 mois à seulement 1 à 2 semaines. Elle permettra de concilier la qualité, la livraison et le coût tout en offrant aux clients potentiels locaux des solutions de développement de produits et de production expérimentale. Le Centre devrait relever les normes de développement et de fabrication des technologies de traitement thermique à Taïwan. En outre, des plans en cours d'élaboration permettront au Centre de soutenir le développement local d'équipements et de composants de semi-conducteurs éconergétiques à croissance cristalline, grâce à sa collaboration avec le groupe ECM. Cette initiative devrait renforcer la compétitivité mondiale de l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs et des machines de précision.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2300935/MIRDC_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2300933/MIRDC_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2300934/MIRDC_3.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2300932/MIRDC_4.jpg

