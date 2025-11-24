MIRDC remporte deux prix R&D 100 pour un système d'orthophonie interactif piloté par l'IA

KAOHSIUNG, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC) vient de recevoir deux prix R&D 100 2025 dans la catégorie Logiciels/Services et dans la catégorie Reconnaissance spéciale : responsabilité sociale des entreprises pour son système d'orthophonie interactif piloté par l'IA.

AI-Guided Interactive Speech-Language Therapy System

Taïwan compte environ 2 200 orthophonistes diplômés, un nombre insuffisant pour répondre aux besoins de centaines de milliers d'enfants souffrant de retards de langage et de troubles du spectre autistique. En raison de cette pénurie, de nombreux enfants risquent de manquer la période critique du développement du langage. Les outils thérapeutiques actuels se concentrent principalement sur l'articulation et la prononciation, mais ne permettent guère d'améliorer l'expression orale et la compréhension du langage des enfants.

Le système d'orthophonie interactive piloté par l'IA offre une solution personnalisée, continue et fondée cliniquement combinant des modules de thérapie basés sur des jeux, des conseils génératifs pilotés par l'IA et une évaluation du langage après la séance. Les modules ludifiés intègrent des approches validées cliniquement, notamment des exercices d'imitation, des cartes illustrées, des livres d'images et des incitations à la conversation, dans des niveaux de jeu interactifs qui se concentrent sur des objectifs thérapeutiques spécifiques tels que la dénomination, la formulation de phrases, la compréhension et la réponse. Cette structure permet aux enfants d'acquérir progressivement des compétences linguistiques dans le cadre d'un programme d'études séquencé.

Le module piloté par l'IA interprète les réponses de l'enfant en temps réel et génère automatiquement des conseils thérapeutiques personnalisés - tels que des techniques d'imitation, de modélisation, d'expansion et d'extension - en fonction du contexte de la conversation, ce qui permet aux enfants de parvenir à une expression verbale précise et complète. Cette fonction interactive soutient une pratique efficace et soutenue à la maison.

Après chaque session, le système effectue automatiquement une évaluation linguistique qui mesure les performances à l'aide de 20 indicateurs objectifs dans les domaines de la sémantique, de la syntaxe et de la pragmatique. Ces données fournissent aux cliniciens et aux parents des informations claires et factuelles sur les progrès de l'enfant et l'efficacité globale de la thérapie.

L'obtention de deux prix R&D 100, dont le prix d'argent pour la responsabilité sociale des entreprises, renforce la détermination de l'équipe à poursuivre le développement de technologies de soins de santé inclusives. Ces distinctions réaffirment également l'objectif fondateur du projet : « aider chaque enfant à trouver sa voix et à se connecter au monde ». Le MIRDC reste déterminé à favoriser les solutions de santé numérique et à soutenir la communication et l'apprentissage des enfants grâce à l'innovation.

