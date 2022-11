Le MMORPG AAA GameFi Bless Global va bientôt lancer sa deuxième vente de boîtes mystères et le bêta-test public

SÉOUL, Corée du Sud, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, Tigon Mobile, une filiale de la société Longtu Korea cotée au KOSDAQ, a annoncé sa deuxième vente de boîte mystère pour le jeu Bless Global. L'événement débutera le 23 novembre à 20 h 00 (UTC+8). La nouvelle série « Mystic Falls » sera vendue sur la plateforme NFT PocketBuff au prix de 19,9 USDT l'unité, avec un stock limité à 3 000 exemplaires. Puis, la version bêta publique sera lancée à partir du 30 novembre, jusqu'au 14 décembre.

Les préinscriptions à la version bêta de Bless Global ont déjà dépassé le million à la fin du mois d'octobre. Lors de sa première vente de boîtes mystères, la série « Whispering Barren » sur le thème du désert a été vendue en un temps record, ce qui a attiré l'attention sur le marché. Un joueur aurait vendu un pass VIP Diamant, dont le stock était limité à 200, à 1 000 USDT, soit un prix final 50 fois supérieur à sa première offre.

La deuxième vente de boîtes mystères portant sur la série « Mystic Falls », qui comprend les nouvelles montures et les familiers, débutera le 23 novembre. Après avoir ouvert la boîte mystère qu'ils ont achetée, les utilisateurs recevront au hasard un des différents NFT.

Le pool contient un NFT de monture (Candy Blowfish/Feather Spirit), un NFT de familier (Icy McChilly), et un pass VIP. Les NFT de montures peuvent augmenter la vitesse et la puissance de combat du personnage, tandis qu'un NFT de familier peut aider le personnage lors des combats en activant des compétences pour infliger des dégâts supplémentaires.

Avec ses magnifiques ailes scintillantes et sa capacité unique de transporter deux personnages à la fois, la monture Feather Spirit est extrêmement rare et difficile à obtenir.

Il existe trois types de pass VIP : Platine, Or et Diamant, qui accordent tous aux joueurs des privilèges intéressants. Un pass VIP peut accélérer l'exploitation de Corestals. Les joueurs peuvent monnayer des Corestals dans le jeu en BLEC, un jeton spécial utilisé sur la plateforme PocketBuff pour acheter une boîte mystère. Ils peuvent également vendre les NFT obtenus à partir des boîtes pour faire des bénéfices. De plus, les détenteurs du pass VIP bénéficieront d'un accès exclusif au bêta-test.

À propos de la vente

Plateforme : PocketBuff

Téléchargez l'application PocketBuff ici : http://pocketbuff.com/42o1f2

La version bêta arrive

Le bêta-test du MMORPG AAA GameFi Bless Global est sur le point de commencer.

Tous les détenteurs de pass VIP peuvent participer au test et bénéficier d'un accès anticipé au jeu du 30 novembre au 14 décembre. N'oubliez pas de participer à l'événement BP Ranking pendant le test pour avoir une chance de gagner 6 000 USDT et des récompenses aléatoires.

PocketBuff crée sa DAO appelée GameFi Union

PocketBuff, une plateforme mondiale centralisée de GameFi, a commencé à construire sa DAO, « GameFi Union », avec de multiples partenaires pour améliorer l'écosystème des jeux Web3 et attirer les joueurs Web2. Le titre AAA Bless Global est le premier jeu à être publié sur PocketBuff. La plateforme GameFi aurait déjà établi des partenariats avec les entités suivantes.

À propos de Bless Global

Bless Global est publié par Tigon Mobile, une filiale de la société Longtu Korea cotée au KOSDAQ. Basé sur la vision du monde originale et le contenu du jeu Bless PC, ce MMORPG de niveau AAA conserve la qualité exceptionnelle des jeux Web2 tout en intégrant le modèle économique Web3. Grâce à une narration épique et à des graphismes dignes d'une console, le jeu dépeint de manière vivante un monde médiéval fantastique et magique. Le jeu Web3 Bless Global offre aux joueurs une plus grande souplesse en matière de propriété, de contrôle et d'échange de leurs actifs et objets de collection dans le jeu, ce qui leur permet de jouer pour le plaisir et de jouer pour gagner en même temps.

À propos de Longtu Korea

Longtu Korea, une société cotée au KOSDAQ, possède une vaste collection de jeux AAA. Sword & Magic et Yulgang Mobile, ont gagné les faveurs et le soutien de plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Au cours de la dernière décennie, la société a fourni des services de jeu à plus de 200 millions d'utilisateurs.

Alors que GameFi Yulgang Global a été acclamé par plus de 5 millions de joueurs, le nouveau jeu « Bless Global » a été amélioré en termes de production et de conception de modèles économiques, afin de fournir aux joueurs de meilleurs services.

Le bêta-test commencera officiellement les prochains jours. Si vous êtes intéressé, veuillez cliquer sur le lien pour plus d'informations. https://linktr.ee/blessglobal

