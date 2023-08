Le module FM160-EAU de Fibocom, conforme à la norme 5G R16, a obtenu la certification Telstra, comblant ainsi le fossé numérique avec une solution FWA (Fixed Wireless Access) à l'épreuve du temps dans toute l'Australie

Récemment, Fibocom a obtenu la certification de Telstra, le principal fournisseur de services de réseau mobile en Australie, avec son module FM160-EAU équipé du chipset SDX62 testé sur le réseau 5G de l'opérateur, ce qui confirme la capacité à fournir un service de connectivité supérieur et fiable aux utilisateurs locaux.

SHENZHEN, Chine, 8 août 2023 /PRNewswire/ -- Fibocom (code boursier : 300638), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions sans fil IoT (Internet des objets) et de modules de communication sans fil, a annoncé que le module FM160-EAU, conforme à la version 16 du 3GPP, a obtenu la certification Telstra. Le module a été testé et vérifié sur le réseau de Telstra pour fournir un service 5G haut débit de haute performance, stimulant l'adoption de la 5G dans des secteurs tels que le FWA, la surveillanceet l'IIOT (IoT industriel) sur le marché régional.

La demande de haut débit dans les régions et les zones reculées de l'Australie a augmenté rapidement, et le service FWA devrait couvrir plus de 120 000 foyers et unités commerciales d'ici fin 2024, selon le réseau national à haut débit de l'Australie. Dans le même temps, la 5G est dotée de capacités qui s'étendent au fur et à mesure de l'évolution de la norme 3GPP. Il est donc crucial pour les fournisseurs de services FWA de suivre ces avancées et d'offrir une expérience de haut niveau aux utilisateurs finaux. Le module 5G Sub-6GHz FM160-EAU est conçu pour offrir à l'utilisateur une expérience 5G optimale avec une couverture améliorée, un débit accru et une meilleure bande passante. C'est la solution sans fil idéale pour les fournisseurs de services FWA afin de combler le fossé numérique en permettant une connectivité gigabit pour les équipements finaux tels que CPE (Customer Premise Equipment), ODU/IDU (Outdoor/Indoor Unit), hot spot mobile, dongles USB, etc.

Basé sur le chipset modem Qualcomm Snapdragon® X62, le FM160-EAU prend en charge l'agrégation de porteuses 5G (NR CA) et offre une vitesse ultra-rapide allant jusqu'à 3,5 Gbps en download et 900 Mbps en upload, ce qui optimise considérablement les performances de vitesse pour les applications IoT qui nécessitent un débit de données élevé. En plus de la conception matérielle, le FM160-EAU se présente sous la forme d'un module M.2 et est compatible avec le module FM150 version 15 de Fibocom, ce qui garantit une migration en douceur vers les générations avancées et optimise les investissements passés. Il convient de souligner que le FM160-EAU est capable de fournir un service de localisation de haute précision grâce à son GNSS intégré, et qu'il permet de personnaliser de nombreuses fonctionnalités telles que l'audio numérique et les interfaces standard de l'industrie pour l'utilisation des applications 5G.

« La validation des tests d'interopérabilité sur le réseau mobile de Telstra et l'obtention de la certification signifient une nouvelle avancée de la stratégie 5G de Fibocom sur le marché mondial », a déclaré Gene Santana, vice-président du département de certification des opérateurs d'outre-mer de Fibocom. « Avec la mise en œuvre de l'infrastructure 5G sur le marché régional, nous espérons fournir la solution 5G FWA résiliente, rapide et sécurisée basée sur le FM160 au marché australien en collaboration avec Telstra. »

