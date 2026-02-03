Le module INFINITY 3.0 de DMEGC Solar atteint la production de masse et l'expédition de 650W

JINHUA, Chine, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Le 20 janvier, un convoi de camions a quitté l'usine de fabrication de DMEGC Solar à Lianyungang, transportant les derniers modules solaires INFINITY 3.0 de l'entreprise, désormais en production de masse avec une puissance de sortie révolutionnaire de 650W. Cette étape renforce le leadership de DMEGC Solar en matière de technologie photovoltaïque et de capacités de fabrication avancées.

Alors que les normes industrielles pour des formats de modules similaires restent aux alentours de 635 W, DMEGC Solar a réalisé un bond en avant significatif grâce à une encapsulation haute densité avancée, à la technologie DET et à la technologie PF. L'INFINITY 3.0 offre un rendement de conversion de 24,1 %, ce qui représente une augmentation d'environ 15 W par rapport aux produits comparables.

Outre sa puissance et son efficacité supérieures, le module INFINITY 3.0 excelle dans les principales mesures de performance. En optimisant la couche de silicium polycristallin des cellules, l'Infinity RT 3.0 améliore encore l'utilisation de la lumière de la face arrière et augmente la puissance de sortie de la face arrière. Sa biface de production de masse est 5% plus élevée que celle des modules conventionnels de type N et 10% plus élevée que celle des modules BC. Des tests de fiabilité rigoureux, y compris la certification TÜV et le test DH2000 de résistance à l'humidité, confirment une durabilité exceptionnelle dans des conditions environnementales difficiles. Dans les environnements à faible luminosité (200W/㎡), l'Infinity RT 3.0 ne subit que la moitié de la perte de puissance des modules à contact arrière (BC), ce qui contribue à un gain vérifié de 1,71 % de la production totale d'énergie dans les applications extérieures. En outre, par rapport aux produits courants de 635 W de type N, le module 3.0 permet de réduire d'environ 1,78 % les coûts de l'équilibre du système (BOS) et d'environ 1,64 % le coût total de possession (LCOE).

Alors que le marché s'intéresse de plus en plus à la durabilité des modules et à la valeur à long terme, l'introduction par DMEGC Solar de l'INFINITY 3.0 de 650W souligne l'importance qu'elle accorde à l'innovation et à la performance durable. En offrant une puissance plus élevée, une meilleure fiabilité et un meilleur rendement énergétique, ce module ne se contente pas de relever la barre des produits photovoltaïques, il soutient également la transition de l'industrie vers des solutions solaires plus avancées sur le plan technologique et plus efficaces sur le plan économique.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=52DFUxz1lNY