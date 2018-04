Le module PERC monocristallin à demi-cellules de LONGi Solar établit un nouveau record mondial en dépassant les 360 W

En se concentrant exclusivement sur la technologie PERC, LONGi réduit considérablement le coût moyen actualisé de l'énergie (LCOE), ce qui fait progresser la parité réseau et place la barre encore plus haut pour les technologies photovoltaïques. La technologie PERC est devenue un point technologique central, en particulier dans les projets de pointe du programme « Top Runner » en Chine. Les experts estiment que d'ici 2020, la technologie PERC représentera une capacité de 65 GW et environ 40 % des expéditions.

Jun Lv, vice-président de LONGi Solar, explique : « Le module PERC monocristallin à 120 demi-cellules de LONGi Solar utilise notre technologie PERC de pointe. Le rendement moyen des cellules a atteint 22 % ; la dégradation au cours de la première année est inférieure à 2 % puis se stabilise à moins de 0,55 % par an. Il a été prouvé que la technologie PERC augmente les performances de production d'énergie dans des conditions de faible luminosité et présente une excellente résistance aux points chauds. »

LONGi accélère actuellement la mise à niveau de sa ligne de production de cellules solaires et prévoit de terminer sa transition vers la technologie PERC cette année. Parallèlement, grâce à une coopération stratégique, 8 GW de capacité d'approvisionnement en cellules PERC seront disponibles afin de répondre entièrement à la demande du marché pour des produits à haut rendement. L'entreprise fera progressivement passer ses modules monocristallins détenteurs de records mondiaux vers la production en série.

LONGi est fière d'être un fabricant de produits photovoltaïques de classe mondiale axé sur la technologie et parie sur l'innovation en investissant fortement dans la recherche et le développement d'un bout à l'autre de la chaîne de l'industrie monocristalline. Ses dépenses en recherche et développement ont atteint 2,38 milliards RMB (380 millions USD) sur les 5 dernières années, dont 1,108 milliard RMB (175,9 millions USD) pour la seule année 2017. L'industrie en a pris la mesure et a reconnu LONGi comme étant le fabricant ayant le plus investi au monde dans la recherche et le développement du photovoltaïque.

Li Wenxue, président de LONGi Solar, ajoute : « LONGi a réussi à trouver le bon équilibre entre haute puissance et haut rendement, des domaines d'intérêt de premier ordre dans lesquels elle a su s'imposer comme chef de file. Faisant figure de moteur et pionnière dans le domaine des produits de haut rendement et de haute qualité, LONGi propose à ses clients des modules PERC qui leur offrent une valeur et un retour sur investissement plus élevés, génèrent plus d'électricité propre et font avancer la parité réseau et le développement durable des énergies propres dans le monde. »

