Le moteur britannique « Brain » annonce une nouvelle ère de commerce grâce à l'IA

Rezolve AI du Royaume-Uni inaugure une nouvelle ère de l'IA avec son outil « Brain » révolutionnaire

L'introduction d'acheteurs personnels multilingues et d'assistants intelligents révolutionne le commerce et les interactions avec les détaillants

Renforce la position du Royaume-Uni en tant que leader mondial de l'intelligence artificielle

LONDRES, 25 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Rezolve AI Limited , le leader britannique de l'innovation en matière d'IA au Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme d'IA transformatrice, Brain. Ce développement remarquable promet d'amorcer une nouvelle ère d'interaction et d'analyse de données pour le commerce électronique, renforçant ainsi la réputation du Royaume-Uni dans le secteur de l'IA à l'échelle mondiale.

Développé par l'équipe d'experts de Rezolve dirigée par Salman Ahmad , « Brain » est un moteur de découverte de produits qui redéfinit les interactions du commerce électronique. En exploitant des algorithmes sophistiqués propriétaires, un apprentissage machine automatique avancé et un traitement du langage naturel, Brain se comporte comme un assistant de vente extrêmement compétent, doté d'informations et de connaissances produit inégalées.

Avec Brain, les consommateurs peuvent dialoguer avec les sites de commerce électronique, en posant des questions détaillées et en recevant des réponses qui démontrent une compréhension et une pertinence approfondies des produits. Ces interactions peuvent être réalisées dans l'une des 95 langues différentes, ce qui permet une communication instantanée, quels que soient la nationalité et le magasin. Cette approche de la découverte de produits et de l'interaction avec les clients révolutionne la physionomie du commerce électronique, offrant un niveau de service personnalisé jusqu'alors inconnu.

Dan Wagner a déclaré : « Brain est plus qu'un produit ; c'est un catalyseur pour une nouvelle ère de l'efficacité commerciale, permettant aux organisations d'exploiter les données et d'offrir une expérience client supérieure. La Grande-Bretagne a toujours été à la pointe des développements dans le domaine de la recherche et de l'extraction et, depuis le début des années 90, je travaille avec les meilleurs cerveaux de l'Université de Cambridge pour façonner la récupération de textes et d'images assistée par ordinateur. Brain est l'aboutissement de décennies d'ingénierie technique britannique sophistiquée et est aujourd'hui le leader mondial du traitement du langage naturel et des grands modèles linguistiques conçus pour le commerce. »

Michelle Donelan, secrétaire d'État aux sciences, à l'innovation et à la technologie , a ajouté : « Brain de Rezolve est un nouvel exemple de grande innovation britannique en matière d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a le potentiel de transformer nos services publics, de créer de meilleurs emplois et de développer notre économie. Outre notre leadership mondial en matière de sécurité de l'intelligence artificielle, le département des sciences, de l'innovation et de la technologie stimule l'innovation partout au Royaume-Uni, créant ainsi un environnement propice au démarrage et à la croissance des entreprises. »

Saurabh Chandra, directeur général de Platinion du groupe Boston Consulting , pionnier de l'IA et ancien employé d'Amazon et Flipkart, a commenté : « Brain, l'IA conversationnelle de Rezolve, s'harmonise parfaitement avec les tendances changeantes du secteur de la vente au détail et pourrait changer la donne. Non seulement il améliore l'expérience des consommateurs et stimule la croissance de l'entreprise, mais il fournit également des informations en temps réel grâce aux données et à l'IA/ML (apprentissage automatique), à grande échelle. Brain est à l'avant-garde des développements de l'IA basés sur l'informatique distribuée, l'architecture de données fédérée, les modèles d'IA/ML efficaces et une interface API ouverte offrant une expérience « plug and play » pour les clients B2C et B2B et leurs écosystèmes. »

Pour en savoir plus sur Rezolve and Brain, visitez www.rezolve.com et www.mybrain.zone .

Notes de la rédaction :

Brain est conçu pour permettre aux entreprises, aux consommateurs et aux établissements universitaires d'ingérer et d'analyser leur propre contenu axé sur les catalogues de produits, sans toutefois s'y limiter. Par exemple, les établissements universitaires peuvent télécharger des mémoires, que Brain peut ensuite résumer et analyser, en fournissant des idées et une compréhension critiques.

Ces fonctions Brain adaptables s'intègrent parfaitement aux systèmes existants dans un large éventail de domaines, favorisant une transition en douceur vers cette ère d'IA innovante. Les fonctionnalités de Brain peuvent être adaptées à des besoins spécifiques, par exemple, améliorer les interactions avec le service client, optimiser la gestion des retours ou affiner le support après-vente.

