Le Musée des dinosaures d'Altmühltal expose le véritable Dracula

L'exposition spéciale sur les ptérosaures, « Empereurs des cieux », présentée par le Musée des dinosaures d'Altmühltal, comprend 24 spécimens importants de la section consacrée au Jurassique de l'Altmühl ainsi qu'une découverte sensationnelle de Transylvanie. Surnommé « Dracula » en raison de son origine transylvanienne, ce ptérosaure possède un physique qui diffère des autres espèces précédemment connues. Suite à l'observation de ses restes extrêmement bien préservés, des chercheurs ont conclu qu'il s'agissait du ptérodactyle le plus puissant jamais déterré. « L'os carpien à lui seul était plus gros que celui d'un mammouth et le cou était de la largeur d'un homme adulte », a déclaré le paléontologue Mátyás Vremir, membre de la Transylvanian Museum Society. Il a découvert le premier os sur un flanc escarpé près de la ville roumaine de Sebeș en 2009.

Les scientifiques estiment que Dracula pesait au moins une demi-tonne et mesurait plus de 12 mètres d'envergure. « Le ptérodactyle aurait pu avoir une envergure allant jusqu'à 20 mètres, et debout, il était probablement aussi grand qu'une girafe », a déclaré Mark Norell, conservateur, président et professeur de la division de paléontologie du Muséum américain d'histoire naturelle à New York. M. Norell a participé aux fouilles en Roumanie.

« Aucun grand prédateur n'a été découvert dans la région autour du site, qui était probablement une île subtropicale pendant l'ère Crétacée. Nous pensons qu'il était au sommet de la chaîne alimentaire », explique Raimund Albersdörfer, responsable de fouille et géologue qui a participé et financé le projet pendant de nombreuses années. Comme le T. rex qui régnait sur un autre continent au même moment, « Dracula » fut témoin et victime de l'extinction massive des dinosaures.

« Cette découverte sensationnelle confirme l'affirmation du Musée des dinosaures d'Altmühltal qui se revendique comme l'un des lieux d'exposition les plus importants au monde sur la préhistoire », a déclaré son fondateur Michael Völker. L'exposition « Empereurs des cieux » est ouverte du 23 mars au 4 novembre 2018.

